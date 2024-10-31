В Черкесске взорвался дом — чем это похоже на трагедию в Новосибирске

Posted 31 октября, 11:40
Published 31 октября, 11:40
Modified 31 октября, 11:42
Updated 31 октября, 11:42
На данный момент известно о четырех погибших и одиннадцати пострадавших, включая ребенка. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших, а власти развернули пункт временного размещения для жителей, оставшихся без крыши над головой.
Как рассказывают очевидцы, еще до взрыва жильцы почувствовали сильный запах газа. Эпицентром взрыва стала квартира на пятом этаже, где проживала пожилая женщина. Соседи вспоминают, что у нее были признаки психического расстройства, и она не раз высказывала угрозы взорвать дом. Они утверждают, что ранее сотрудники коммунальных служб пытались провести проверку газового оборудования, но пенсионерка отказалась их впустить. Этот инцидент, по мнению жильцов, мог сыграть трагическую роль в случившемся.
Сотрудники МЧС и правоохранительные органы начали проверку: ведется расследование, по одной из версий рассматривается неисправность газового оборудования или халатность в его обслуживании. Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и продолжает выяснять детали трагедии.
Взрыв в Черкесске сразу напомнил людям о схожей трагедии, произошедшей в Новосибирске в феврале 2023 года. Тогда взрыв газа разрушил пятиэтажный дом на улице Линейной. В тот роковой день погибли 15 человек, еще более 40 пострадали, а дом был полностью уничтожен. Общий ущерб составил около 383 миллионов рублей. На месте снесенного здания планируют создать мемориал в память о погибших.
Следствие утверждает, что в новосибирской трагедии непосредственную роль сыграли лжегазовщики, которые незадолго до взрыва ходили по квартирам и предлагали заменить газовое оборудование. В одной из квартир, где они проводили работы, в результате и произошел взрыв. Сейчас в Новосибирске идет судебное разбирательство по этому делу — на скамье подсудимых находятся Ирина Урбах и Евгений Кавун, обвиняемые в оказании небезопасных услуг.