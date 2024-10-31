В Черкесске взорвался дом — чем это похоже на трагедию в Новосибирске

Как рассказывают очевидцы, еще до взрыва жильцы почувствовали сильный запах газа. Эпицентром взрыва стала квартира на пятом этаже, где проживала пожилая женщина. Соседи вспоминают, что у нее были признаки психического расстройства, и она не раз высказывала угрозы взорвать дом. Они утверждают, что ранее сотрудники коммунальных служб пытались провести проверку газового оборудования, но пенсионерка отказалась их впустить. Этот инцидент, по мнению жильцов, мог сыграть трагическую роль в случившемся.