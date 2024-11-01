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Posted 1 ноября, 11:40

Published 1 ноября, 11:40

Modified 1 ноября, 11:42

Updated 1 ноября, 11:42

Танк

Новосибирцам запретили ходить в лес — возможны взрывы боеприпасов

1 ноября 2024, 11:40
Фото: 1MI. Танк
С 1 ноября 2024 года жителям Кольцово настоятельно рекомендуется воздержаться от прогулок в лесу. Это связано с запланированными мероприятиями на полигоне Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ), где будут проводиться подрывы неразорвавшихся боеприпасов.

По информации, предоставленной муниципальным казенным учреждением «Светоч», в течение ноября на полигоне будут осуществляться активные действия, включая боевые стрельбы и маневры боевых машин. Работы будут проводиться ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00. В связи с этим местные власти обращаются к гражданам с просьбой соблюдать осторожность и не приближаться к лесным массивам, находящимся вдоль границ полигона.

Специалисты подчеркивают, что подрыв неразорвавшихся боеприпасов и уничтожение взрывоопасных предметов — это обычная практика, проводимая дважды в год, чтобы обеспечить безопасность во время учебных периодов. Тем не менее, нахождение в зоне потенциального риска может быть крайне опасным для жизни. Важно помнить, что данная территория закрыта для прохода и проезда, и игнорирование этого запрета может привести к трагическим последствиям.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Безопасность#Взрывы#Полигон НВВКУ
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