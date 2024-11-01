Новосибирцам запретили ходить в лес — возможны взрывы боеприпасов

Posted 1 ноября, 11:40
Published 1 ноября, 11:40
Modified 1 ноября, 11:42
Updated 1 ноября, 11:42
По информации, предоставленной муниципальным казенным учреждением «Светоч», в течение ноября на полигоне будут осуществляться активные действия, включая боевые стрельбы и маневры боевых машин. Работы будут проводиться ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00. В связи с этим местные власти обращаются к гражданам с просьбой соблюдать осторожность и не приближаться к лесным массивам, находящимся вдоль границ полигона.
Специалисты подчеркивают, что подрыв неразорвавшихся боеприпасов и уничтожение взрывоопасных предметов — это обычная практика, проводимая дважды в год, чтобы обеспечить безопасность во время учебных периодов. Тем не менее, нахождение в зоне потенциального риска может быть крайне опасным для жизни. Важно помнить, что данная территория закрыта для прохода и проезда, и игнорирование этого запрета может привести к трагическим последствиям.