Новосибирцам запретили ходить в лес — возможны взрывы боеприпасов

Специалисты подчеркивают, что подрыв неразорвавшихся боеприпасов и уничтожение взрывоопасных предметов — это обычная практика, проводимая дважды в год, чтобы обеспечить безопасность во время учебных периодов. Тем не менее, нахождение в зоне потенциального риска может быть крайне опасным для жизни. Важно помнить, что данная территория закрыта для прохода и проезда, и игнорирование этого запрета может привести к трагическим последствиям.