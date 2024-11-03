Неизвестный вирус из Турции: проверьте наличие симптомов у себя и детей

В последние дни все чаще можно встретить информацию о вспышке нового «турецкого» вируса, который вызывает серьезные опасения как среди местных жителей, так и среди международного сообщества. Этот вирус, имеющий потенциал для быстрого распространения, может представлять угрозу не только для этой восточной страны, но и для других государств, включая Россию.