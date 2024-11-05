«Игра в кальмара» выйдет уже в 2024 году: дата выхода и анонс 3 сезона

Создатели обещают, что во втором сезоне зрители увидят новые игры и более сложные испытания. Сюжет будет развиваться вокруг уже знакомых персонажей, таких как Сон Ги Хун, а также представит новых участников и организаторов смертельных соревнований. Появится больше деталей о самой системе организации игр, ее истории и мотивах. Сценарист и режиссер Хван Дон Хёк заявил, что продолжение также раскроет глубокие психологические аспекты персонажей и поставит их перед новыми моральными вызовами.