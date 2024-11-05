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Posted 5 ноября, 10:47

Published 5 ноября, 10:47

Modified 5 ноября, 10:49

Updated 5 ноября, 10:49

Краеведческий музей

«Культурные каникулы» для ребят из районов прошли в Новосибирской области

5 ноября 2024, 10:47
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Краеведческий музей
В регионе состоялась бесплатная музейная программа для школьников — «Культурные каникулы», организованная региональным министерством культуры.

На осенних каникулах учащиеся школ Коченевского и Искитимского районов области бесплатно посетили музейные программы в Новосибирске. В проекте приняли участие Новосибирский государственный краеведческий музей и Новосибирский государственный художественный музей.

«Культурные каникулы — это пилотный проект министерства культуры Новосибирской области. В Новосибирске сосредоточены практические все крупные учреждения культуры региона с востребованными программами для детей и подростков. В рамках программы учащиеся районных школ области смогут посещать на каникулах выставки, спектакли, программы в столице региона. На сегодняшний день есть запрос от районных управлений образования на подобные культурно-просветительские программы. Мы планируем продолжать развивать это направление и подключать большое количество партнеров к проекту», — отметила министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина.

Учащиеся Центра детского творчества «Мечта» Коченевского района бесплатно посетили программы ведущих музеев Новосибирска. В Краеведческом музее ребята прошли масштабную напольную игру, посвященную истории освоения Сибири. В рамках подготовки к игре участники прослушали обзорную экскурсию по экспозиции «Сибирь в древности». В художественном музее ребята посетили масштабный выставочный проект «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора», где представлены более 170 экспонатов из коллекции Эрмитажа — произведения мастеров живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства.

Учащиеся Школы №14 Искитимского района Новосибирской области посетили постоянную экспозицию Краеведческого музея «История Новосибирской области». На экскурсии юные посетители познакомились с историей региона от освоения русскими Южной Сибири до современности: ключевыми событиями как общероссийского, так и местного значения, особенностями повседневной жизни населения и влиянием военного времени, а также выдающимися уроженцам и жителям нашего региона.

Все мероприятия программы «Культурные каникулы» были бесплатными для участников. В дальнейшем к программе планируется присоединить и другие учреждения культуры Новосибирска.

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