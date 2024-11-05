«Культурные каникулы» для ребят из районов прошли в Новосибирской области

Учащиеся Школы №14 Искитимского района Новосибирской области посетили постоянную экспозицию Краеведческого музея «История Новосибирской области». На экскурсии юные посетители познакомились с историей региона от освоения русскими Южной Сибири до современности: ключевыми событиями как общероссийского, так и местного значения, особенностями повседневной жизни населения и влиянием военного времени, а также выдающимися уроженцам и жителям нашего региона.