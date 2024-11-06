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Posted 6 ноября, 12:19

Published 6 ноября, 12:19

Modified 6 ноября, 12:21

Updated 6 ноября, 12:21

Женщина в никабе

Глава СПЧ Фадеев: выбор одежды российских женщин носит политический характер

6 ноября 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney. Женщина в никабе
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев выразил мнение, что выбор женской одежды в стране носит политический характер и отражает культурные традиции страны.

Выступая на выставке «Традиционные женские образы России» в Совете федерации, Фадеев отметил, что исконно русские и традиционные костюмы других народов России не предполагают ношения темных тканей, полностью скрывающих женский облик. Он подчеркнул, что на выставке представлены костюмы народов Поволжья, Кавказа, Сибири и Крайнего Севера, яркие и разнообразные.

По мнению Фадеева, в последние годы в обществе сформировалась точка зрения, что женщинам-мусульманкам нужно скрывать себя в одежде, полностью покрывающей тело и лицо. Однако такие нормы, по его словам, пришли в страну из других культур и не являются исконно российскими.

«Это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», — заявил он.

В буклете мероприятия также говорится, что у народов России отсутствовала традиция полностью закрывать лицо и скрывать женскую фигуру под слоем темных тканей. В подтверждение этому представлен архивный снимок участниц Первого всероссийского съезда мусульманок, проходившего в Казани в 1917 году, где женщины были одеты в открытые наряды, соответствующие национальным традициям.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Мода#Одежда#Женщины#Выставка#Традиции
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