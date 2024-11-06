Глава СПЧ Фадеев: выбор одежды российских женщин носит политический характер

Posted 6 ноября, 12:19
Published 6 ноября, 12:19
Modified 6 ноября, 12:21
Updated 6 ноября, 12:21
Выступая на выставке «Традиционные женские образы России» в Совете федерации, Фадеев отметил, что исконно русские и традиционные костюмы других народов России не предполагают ношения темных тканей, полностью скрывающих женский облик. Он подчеркнул, что на выставке представлены костюмы народов Поволжья, Кавказа, Сибири и Крайнего Севера, яркие и разнообразные.
По мнению Фадеева, в последние годы в обществе сформировалась точка зрения, что женщинам-мусульманкам нужно скрывать себя в одежде, полностью покрывающей тело и лицо. Однако такие нормы, по его словам, пришли в страну из других культур и не являются исконно российскими.
«Это выбор. Выбор культурный, нравственный, если хотите — политический. Нам нужна женщина, укутанная с головы до ног в темные ткани, или нам нужна своя традиция? Эта выставка убедительно показывает, какой выбор правильный», — заявил он.
В буклете мероприятия также говорится, что у народов России отсутствовала традиция полностью закрывать лицо и скрывать женскую фигуру под слоем темных тканей. В подтверждение этому представлен архивный снимок участниц Первого всероссийского съезда мусульманок, проходившего в Казани в 1917 году, где женщины были одеты в открытые наряды, соответствующие национальным традициям.