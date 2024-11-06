Глава СПЧ Фадеев: выбор одежды российских женщин носит политический характер

По мнению Фадеева, в последние годы в обществе сформировалась точка зрения, что женщинам-мусульманкам нужно скрывать себя в одежде, полностью покрывающей тело и лицо. Однако такие нормы, по его словам, пришли в страну из других культур и не являются исконно российскими.