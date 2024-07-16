Запретят ли носить никабы в Новосибирске — последний ответ властей

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
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В России идет широкое обсуждение запрета ношения никабов (платок, полностью закрывающий лицо женщины). Депутаты предлагают ввести запрет якобы в целях общей безопасности. В Дагестане уже временно действуют такие ограничения.
В Новосибирской области запрещать носить никаб не намерены. Для нашего региона в целом не принято носить такую одежду в общественных местах, поэтому и смысла советоваться с религиозными мусульманскими организациями — нет.
Напомним, ранее новосибирцев возмутили соседи: женщины в парандже. Они заметили их на детской площадке.