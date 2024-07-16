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Published Сегодня, 01:30

Modified Сегодня, 01:32

Updated Сегодня, 01:32

Запретят ли носить никабы

Запретят ли носить никабы в Новосибирске — последний ответ властей

16 июля 2024, 01:30
Фото: Изображение Midjourney
Запретят ли носить никабы

Запретят ли носить никабы в Новосибирске, рассказали в правительстве

В Новосибирской области власти дали ответ на вопрос о ношении никабов, сообщили в правительстве.

В России идет широкое обсуждение запрета ношения никабов (платок, полностью закрывающий лицо женщины). Депутаты предлагают ввести запрет якобы в целях общей безопасности. В Дагестане уже временно действуют такие ограничения.

В Новосибирской области запрещать носить никаб не намерены. Для нашего региона в целом не принято носить такую одежду в общественных местах, поэтому и смысла советоваться с религиозными мусульманскими организациями — нет.

Напомним, ранее новосибирцев возмутили соседи: женщины в парандже. Они заметили их на детской площадке.

Запрет никаба в России поддержал депутат из Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вера#Россия#Запрет#Мусульманство#Одежда#Никаб
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