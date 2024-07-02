Женщинам в Дагестане запретят носить никаб

Известно, что после террористического акта в Дербенте и Махачкале Меликов высказался за запрет ношения никаба. По его мнению, с его помощью мужчина с недобрыми намерениями может легко замаскироваться, чтобы не вызвать подозрений у полиции и окружающих. Кроме того, под просторным одеянием легко спрятать оружие либо взрывчатку. Глава республики напомнил, что ношение никаба — это не кавказская традиция.