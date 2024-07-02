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Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Женщинам в Дагестане запретят носить никаб

Женщинам в Дагестане запретят носить никаб

2 июля 2024, 04:04
Фото: atas.info
Духовный лидер мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев в ближайшее время намерен наложить запрет на ношение никаба, следует из сообщения в телеграм-канале правительства республики.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев наложит запрет на ношение женщинами никаба — платка с прорезью для глаз. Духовный лидер местных мусульман заявил это на встрече общественности с руководителем республики Сергеем Меликовым.

Известно, что после террористического акта в Дербенте и Махачкале Меликов высказался за запрет ношения никаба. По его мнению, с его помощью мужчина с недобрыми намерениями может легко замаскироваться, чтобы не вызвать подозрений у полиции и окружающих. Кроме того, под просторным одеянием легко спрятать оружие либо взрывчатку. Глава республики напомнил, что ношение никаба — это не кавказская традиция.

Муфтият Дагестана намерен издать соответствующую фетву — то есть решение, принимаемое духовным лидером и основанное на исламских принципах.

Сторонники запрета никаба приводят аргумент, что этот элемент одежды в прошлом году запретили в Узбекистане, так как он затрудняет процесс «распознавания личности».

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Запрет#Мусульмане#Дагестан#Никаб#Террористический акт
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