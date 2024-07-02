Женщинам в Дагестане запретят носить никаб

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев наложит запрет на ношение женщинами никаба — платка с прорезью для глаз. Духовный лидер местных мусульман заявил это на встрече общественности с руководителем республики Сергеем Меликовым.
Известно, что после террористического акта в Дербенте и Махачкале Меликов высказался за запрет ношения никаба. По его мнению, с его помощью мужчина с недобрыми намерениями может легко замаскироваться, чтобы не вызвать подозрений у полиции и окружающих. Кроме того, под просторным одеянием легко спрятать оружие либо взрывчатку. Глава республики напомнил, что ношение никаба — это не кавказская традиция.
Муфтият Дагестана намерен издать соответствующую фетву — то есть решение, принимаемое духовным лидером и основанное на исламских принципах.
Сторонники запрета никаба приводят аргумент, что этот элемент одежды в прошлом году запретили в Узбекистане, так как он затрудняет процесс «распознавания личности».