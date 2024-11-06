В Новосибирске назначен новый главврач детской больницы скорой помощи

Posted 6 ноября, 12:52
Published 6 ноября, 12:52
Modified 6 ноября, 12:54
Updated 6 ноября, 12:54
Должность занял Егор Чумак, ранее возглавлявший второе хирургическое отделение больницы. Его предшественник, Ростислав Заблоцкий, теперь исполняет обязанности министра здравоохранения Новосибирской области, что привело к изменениям в руководстве одной из ключевых медицинских организаций города.
Информация о назначении Чумака появилась на официальной странице больницы. В публикации отмечено, что новый главврач — «молодой, но опытный врач-хирург», на протяжении многих лет работающий в этом медицинском учреждении. Чумак заслужил уважение коллег благодаря своему профессионализму и преданности делу. Руководство больницы уверено, что его опыт и знания помогут ему успешно справляться с новыми обязанностями.
Егор Чумак окончил Новосибирский государственный медицинский институт в 2010 году, получив образование по специальности «Педиатрия». В 2011 году он завершил ординатуру по детской хирургии и с тех пор посвятил свою карьеру работе с детьми, нуждающимися в срочной медицинской помощи. За это время он прошел путь от врача-хирурга до заведующего отделением, более пяти лет возглавляя второе хирургическое отделение больницы.