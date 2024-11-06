В Новосибирске назначен новый главврач детской больницы скорой помощи

Егор Чумак окончил Новосибирский государственный медицинский институт в 2010 году, получив образование по специальности «Педиатрия». В 2011 году он завершил ординатуру по детской хирургии и с тех пор посвятил свою карьеру работе с детьми, нуждающимися в срочной медицинской помощи. За это время он прошел путь от врача-хирурга до заведующего отделением, более пяти лет возглавляя второе хирургическое отделение больницы.