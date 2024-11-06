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Posted 6 ноября, 12:52

Published 6 ноября, 12:52

Modified 6 ноября, 12:54

Updated 6 ноября, 12:54

Егор Чумак

В Новосибирске назначен новый главврач детской больницы скорой помощи

6 ноября 2024, 12:52
Фото: ГБУЗ НСО «ГДКБСМП». Егор Чумак
В Новосибирске назначили нового главного врача Городской детской больницы скорой медицинской помощи, о чем рассказали в медучреждении.

Должность занял Егор Чумак, ранее возглавлявший второе хирургическое отделение больницы. Его предшественник, Ростислав Заблоцкий, теперь исполняет обязанности министра здравоохранения Новосибирской области, что привело к изменениям в руководстве одной из ключевых медицинских организаций города.

Информация о назначении Чумака появилась на официальной странице больницы. В публикации отмечено, что новый главврач — «молодой, но опытный врач-хирург», на протяжении многих лет работающий в этом медицинском учреждении. Чумак заслужил уважение коллег благодаря своему профессионализму и преданности делу. Руководство больницы уверено, что его опыт и знания помогут ему успешно справляться с новыми обязанностями.

Егор Чумак окончил Новосибирский государственный медицинский институт в 2010 году, получив образование по специальности «Педиатрия». В 2011 году он завершил ординатуру по детской хирургии и с тех пор посвятил свою карьеру работе с детьми, нуждающимися в срочной медицинской помощи. За это время он прошел путь от врача-хирурга до заведующего отделением, более пяти лет возглавляя второе хирургическое отделение больницы.

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#Алина Гурицкая#Медицина#Новосибирская область#Здоровье#Скорая помощь#Главврач#Детская больница#Педиатрия
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