Депутаты получали зарплату и не работали — как такое возможно

Posted 7 ноября, 09:30
Published 7 ноября, 09:30
Modified 7 ноября, 09:32
Updated 7 ноября, 09:32
Прокуратура Новосибирского района отстояла интересы жителей села Ленинское в Морском сельсовете. Проверка была инициирована после многочисленных жалоб местных граждан, выразивших недовольство деятельностью Совета депутатов сельсовета, который, по мнению заявителей, не выполнял свои обязанности.
Прокуроры установили, что депутаты сельсовета не проводили полномочных заседаний более трех месяцев подряд, что назвали нарушением прав и законных интересов жителей Ленинского. Простой в работе Совета, по мнению представителей прокуратуры, серьёзно ограничил возможности граждан участвовать в управлении своим муниципальным образованием.
Прокуратура обратилась в суд с требованием установить факт неисполнения обязательств депутатами, а также признать бездействие Совета депутатов незаконным. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, что открывает возможность для роспуска Совета депутатов.
В состав совета депутатов Морского сельсовета входят 11 политиков, в числе которых 3 члена партии «Единая Россия», 1 депутат от партии «Справедливая Россия», 1 депутат от «Родины», 1 представитель партии «Пенсионеры России» и 5 самовыдвиженцев.