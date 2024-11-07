Депутаты получали зарплату и не работали — как такое возможно

Прокуроры установили, что депутаты сельсовета не проводили полномочных заседаний более трех месяцев подряд, что назвали нарушением прав и законных интересов жителей Ленинского. Простой в работе Совета, по мнению представителей прокуратуры, серьёзно ограничил возможности граждан участвовать в управлении своим муниципальным образованием.