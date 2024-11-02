Депутаты и чиновники в Искитиме нарушили избирательное законодательство

Искитимская межрайонная прокуратура направила глава города Искитим и председателю местного Совета депутатов представления с требованием вынести дисциплинарные наказания виновным в нарушениях в ходе сентябрьских выборов. Речь идет об агитации со стороны муниципальных служащих, которые использовали административный ресурс и возможности своих учреждений.