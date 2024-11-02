Депутаты и чиновники в Искитиме нарушили избирательное законодательство

Posted 2 ноября, 06:50
Published 2 ноября, 06:50
Modified 2 ноября, 06:52
Updated 2 ноября, 06:52
Искитимская межрайонная прокуратура направила глава города Искитим и председателю местного Совета депутатов представления с требованием вынести дисциплинарные наказания виновным в нарушениях в ходе сентябрьских выборов. Речь идет об агитации со стороны муниципальных служащих, которые использовали административный ресурс и возможности своих учреждений.
Речь идет об управляющей делами главы города Ольге Смирновой и ведущем специалисте этой же структуры Оксане Науменко, главе муниципальной организации «Центр технического обслуживания» Юрии Дятлове и директоре центра соцобслуживания населения Инне Вагнер. Последняя еще и местный депутат.
Все они, установила прокуратура, занимались агитацией за провластного кандидата в мессенджерах и соцсетях.
«Я думаю, им просто пальцем погрозят, предупреждение вынесут. Потому что все эти люди близкие к главе города Сергею Завражину. Не просто какие-то работники, а прямо близкие друзья», — сообщил редакции Atas.Info гражданский активист Артем Фролов.
Еще в сентябре об этих нарушения писали в социальных сетях, но власти никак на информацию со стороны горожан не отреагировали.
Между тем, прокуратура продолжает изучать детали скандальной истории о том, как глава Совета депутатов Искитима сам себе выписывал повышенные премии из местного бюджета.