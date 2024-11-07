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Posted 7 ноября, 12:31

Published 7 ноября, 12:31

Modified 7 ноября, 12:33

Updated 7 ноября, 12:33

Флаг США

Экономист Главина: после избрания Трампа инвесторы скупают доллары и криптовалюту

7 ноября 2024, 12:31
Фото: 1MI. Флаг США
Рынки отреагировали на избрание Дональда Трампа президентом США резким ростом курса биткоина, который достиг отметки в 74 тысячи долларов. Эксперт в области цифровой экономики Софья Главина считает, что победа Трампа укрепила ожидания инвесторов на фоне его обещаний поддержки криптовалют.

Главина считает, что возвращение Трампа в Белый дом стало результатом негласной «договоренности» примерно 200 семей, которые, по её словам, владеют реальной властью и капиталом в США, оставаясь в тени. Она полагает, что главная цель этих семей заключается в сохранении богатства для будущих поколений, что и отразилось в решении поддержать Трампа. Об этом экономист рассказала в интверью изданию «Новые Известия».

По мнению Главиной, укрепление доллара отражает позитивные ожидания на рынке. Доллар остается привлекательным активом. Однако в данной ситуации, по её мнению, сохраняются и определенные риски. Снижение налогов, обещанное Трампом, может увеличить дефицит бюджета, что уже привело к падению цен на долговые бумаги США.

Также эксперт считает, что именно избрание Трампа повлияло на рост курса биткоина до 74 тысяч долларов. В отличие от своих заявлений в 2021 году, когда он называл биткоин «скамом», на этот раз Трамп заявил, что США должны стать мировой криптовалютной державой.

Софья Главина утверждает, что в США может существовать скрытая стратегия повышения курса биткоина для того, чтобы затем продать накопленные криптоактивы и частично погасить госдолг. Она подчеркивает, что подобные действия будут нелегки в исполнении: даже если правительство США обладает 200 тысячами биткоинов, как предполагают аналитики, для покрытия государственного долга стоимость биткоина должна достичь нереально высоких значений. Главина считает, что поддержка криптовалютных фондов выгодна властям США, поскольку крупные фонды уже приобрели значительные объемы биткоинов, что может способствовать стабилизации криптовалютного рынка.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Россия#Доллар#США#Биткоин#Финансы#Инвесторы#Дональд Трамп
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