Экономист Главина: после избрания Трампа инвесторы скупают доллары и криптовалюту

Софья Главина утверждает, что в США может существовать скрытая стратегия повышения курса биткоина для того, чтобы затем продать накопленные криптоактивы и частично погасить госдолг. Она подчеркивает, что подобные действия будут нелегки в исполнении: даже если правительство США обладает 200 тысячами биткоинов, как предполагают аналитики, для покрытия государственного долга стоимость биткоина должна достичь нереально высоких значений. Главина считает, что поддержка криптовалютных фондов выгодна властям США, поскольку крупные фонды уже приобрели значительные объемы биткоинов, что может способствовать стабилизации криптовалютного рынка.