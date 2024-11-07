В Новосибирской области откроется крупнейший региональный центр реставрации

Posted 7 ноября, 03:49
Published 7 ноября, 03:49
Modified 7 ноября, 03:51
Updated 7 ноября, 03:51
Пресс-конференция, прошедшая 6 ноября в московском пресс-центре ТАСС, была посвящена запуску сети региональных центров для сохранения документального наследия. Юрий Петухов от имени губернатора Андрея Травникова выразил благодарность Министерству культуры РФ и Российской государственной библиотеке за поддержку инициативы регионального Правительства по созданию центра реставрации в Новосибирской области.
Региональный центр реставрации в Новосибирске станет самым крупным среди аналогичных учреждений в России. Центр будет располагаться в здании бывшего издательства «Советская Сибирь» и займет помещение площадью 573 квадратных метра. Он оснащен новейшим оборудованием для реставрации и сохранения документов, включая лабораторию для исследований и карантинное помещение для обработки документов с биологическими повреждениями.
«Открытие Центра станет той точкой роста, которая даст новые возможности в сфере сохранения документального наследия региона в целом. В первую очередь он займется реставрацией фондов НГОНБ. Фонд библиотеки насчитывает около 1 миллиона 200 тысяч экземпляров. Здесь хранится более 6,5 тысяч старопечатных книг и журналов — это 1/5 от всех ценных и редких документов, находящихся на учете в региональных библиотеках Сибирского федерального округа», — отметил Юрий Петухов.
Одной из приоритетных задач центра станет восстановление уникального книжного собрания Колывано-Воскресенских горных заводов, которое представляет особую ценность для истории Сибири и России. Наряду с этим центр будет поддерживать работу других библиотек, музеев и архивов региона, чьи фонды нуждаются в восстановлении и консервации. Так, реставрации требуют собрания старопечатных книг и рукописей археографического отдела Института истории СО РАН, включающие порядка 2000 редких изданий XVII–XX веков, собранных в ходе научных экспедиций.
В центре будут организованы специализированные аудитории для переплета и реставрации, а также методический кабинет, где планируется проведение вебинаров и консультаций для специалистов из разных регионов.
На данный момент ведутся последние подготовительные работы: ремонт помещений, закупка оборудования и материалов. Как сообщил Юрий Петухов, активно формируется кадровый состав центра — сотрудники проходят обучение в ведущих федеральных и региональных реставрационных центрах. Центр не только займется непосредственной реставрацией, но и станет образовательной площадкой для подготовки новых специалистов в области консервации и реставрации.
Создание реставрационного центра в Новосибирской области стало возможным благодаря программе Министерства культуры РФ, которая рассчитана до 2030 года и предусматривает создание 40 подобных центров по всей стране. За последние два года уже было открыто 7 таких центров, и Новосибирский станет крупнейшим из них по своим масштабам и возможностям.