В Новосибирской области откроется крупнейший региональный центр реставрации

Создание реставрационного центра в Новосибирской области стало возможным благодаря программе Министерства культуры РФ, которая рассчитана до 2030 года и предусматривает создание 40 подобных центров по всей стране. За последние два года уже было открыто 7 таких центров, и Новосибирский станет крупнейшим из них по своим масштабам и возможностям.