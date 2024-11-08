atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 05:34

Published 8 ноября, 05:34

Modified 8 ноября, 05:36

Updated 8 ноября, 05:36

Дом достроили

Долгострой в Ленинском районе Новосибирска достроили при поддержке правительства

8 ноября 2024, 05:34
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Дом достроили
Собственникам квартир долгостроя по улице Немировича-Данченко, 16/2 в Новосибирске вручили долгожданные ключи от квартир.

Завершение строительства проблемного дома стало возможным благодаря мерам поддержки правительства Новосибирской области — реализации МИПов и предоставлению субсидий. Дольщикам передали ключи, которые они ждали 10 лет. В церемонии принял участие министр строительства региона Дмитрий Богомолов.

«Правительством региона предприняты все возможные меры, чтобы закрыть дефицит для достройки объекта. На завершение строительства дома направлены средства МИПов — 276, 8 млн рублей, а также предоставлены субсидии на лифты, тепло- и водоснабжение и водоотведение. Кроме того, до конца 2024 года планируется предоставить средства на благоустройство придомовой территории. В общей сложности, субсидии составили 26,6 млн рублей. Теперь поставлена точка в истории еще одного долгостроя региона», — отметил Дмитрий Богомолов.

Речь идет о 15-этажном доме по улице Немировича-Данченко (№16/2), что в Ленинском районе. Его строительство началось более 10 лет назад. Застройщик стал банкротом, а дом превратился в долгострой. Ключи не получили более 70 дольщиков. Недвижимость ввели в эксплуатацию этой осенью.

В 2024 году благодаря господдержке были восстановлены права 1 985 новосибирцев в 15 проблемных объектах области. Планируется, что в регионе останется только один долгострой на конец текущего года, а его завершат строить в 2025-м.

20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен
Узнать подробнее
Читайте также:
За 1,8 млрд рублей планируют продать скандальный долгострой в НовосибирскеЖдавшие своих квартир дольщики получили ключи лишь спустя 12 лет
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Долгострой#Дом#Поддержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика