Долгострой в Ленинском районе Новосибирска достроили при поддержке правительства

Речь идет о 15-этажном доме по улице Немировича-Данченко (№16/2), что в Ленинском районе. Его строительство началось более 10 лет назад. Застройщик стал банкротом, а дом превратился в долгострой. Ключи не получили более 70 дольщиков. Недвижимость ввели в эксплуатацию этой осенью.