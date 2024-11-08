Долгострой в Ленинском районе Новосибирска достроили при поддержке правительства

Posted 8 ноября, 05:34
Published 8 ноября, 05:34
Modified 8 ноября, 05:36
Updated 8 ноября, 05:36
Завершение строительства проблемного дома стало возможным благодаря мерам поддержки правительства Новосибирской области — реализации МИПов и предоставлению субсидий. Дольщикам передали ключи, которые они ждали 10 лет. В церемонии принял участие министр строительства региона Дмитрий Богомолов.
«Правительством региона предприняты все возможные меры, чтобы закрыть дефицит для достройки объекта. На завершение строительства дома направлены средства МИПов — 276, 8 млн рублей, а также предоставлены субсидии на лифты, тепло- и водоснабжение и водоотведение. Кроме того, до конца 2024 года планируется предоставить средства на благоустройство придомовой территории. В общей сложности, субсидии составили 26,6 млн рублей. Теперь поставлена точка в истории еще одного долгостроя региона», — отметил Дмитрий Богомолов.
Речь идет о 15-этажном доме по улице Немировича-Данченко (№16/2), что в Ленинском районе. Его строительство началось более 10 лет назад. Застройщик стал банкротом, а дом превратился в долгострой. Ключи не получили более 70 дольщиков. Недвижимость ввели в эксплуатацию этой осенью.
В 2024 году благодаря господдержке были восстановлены права 1 985 новосибирцев в 15 проблемных объектах области. Планируется, что в регионе останется только один долгострой на конец текущего года, а его завершат строить в 2025-м.