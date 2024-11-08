Легендарная «чешуя» скоро вернется на купол Новосибирского оперного театра

Posted 8 ноября, 11:02
Published 8 ноября, 11:02
Modified 8 ноября, 11:04
Updated 8 ноября, 11:04
Уникальная отделка, напоминающая металлическую чешую, уже отреставрирована и находится в городе в ожидании окончательного разрешения на монтаж, сообщает VN.ru.
Декоративное покрытие было снято с купола летом 2022 года. Изначально реставрацию «чешуй» планировали провести на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова по технологиям, применяемым в авиастроении. Однако из-за значительной стоимости работ элементы купола были отправлены в Санкт-Петербург, где реставрацию завершили быстрее и дешевле. Возвращение обновленного покрытия планировалось на декабрь 2023 года, но сроки сдвинулись из-за логистических сложностей, возникших после начала СВО.
Сейчас, как сообщила руководитель инспекции по охране памятников Елена Макавчик, заявка на монтаж еще не поступила, однако работа начнется сразу после её оформления и выдачи разрешения лицензированному подрядчику.
Возвращение чешуйчатого покрытия — важный, но далеко не единственный шаг в обновлении НОВАТа. В 2021 году начался масштабный ремонт и реставрация чердачно-кровельной системы здания. Общая стоимость работ составила более 1,1 млрд рублей, и завершить проект планируется в 2025 году. В этом году в театре также обновили балетное крыло: артисты получили новые репетиционные залы, гримёрки и массажные кабинеты.