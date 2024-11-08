Легендарная «чешуя» скоро вернется на купол Новосибирского оперного театра

Возвращение чешуйчатого покрытия — важный, но далеко не единственный шаг в обновлении НОВАТа. В 2021 году начался масштабный ремонт и реставрация чердачно-кровельной системы здания. Общая стоимость работ составила более 1,1 млрд рублей, и завершить проект планируется в 2025 году. В этом году в театре также обновили балетное крыло: артисты получили новые репетиционные залы, гримёрки и массажные кабинеты.