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Posted 8 ноября, 11:02

Published 8 ноября, 11:02

Modified 8 ноября, 11:04

Updated 8 ноября, 11:04

Новосибирский театр оперы и балета

Легендарная «чешуя» скоро вернется на купол Новосибирского оперного театра

8 ноября 2024, 11:02
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Новосибирский театр оперы и балета

В Новосибирске вскоре вернут чешую на купол оперного театра

В Новосибирске завершается подготовка к возвращению знаменитого декоративного покрытия на купол Новосибирского государственного театра оперы и балета. Чешую разместят, как только будет укреплена конструкция купола и получено разрешение на проведение монтажных работ.

Уникальная отделка, напоминающая металлическую чешую, уже отреставрирована и находится в городе в ожидании окончательного разрешения на монтаж, сообщает VN.ru.

Декоративное покрытие было снято с купола летом 2022 года. Изначально реставрацию «чешуй» планировали провести на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова по технологиям, применяемым в авиастроении. Однако из-за значительной стоимости работ элементы купола были отправлены в Санкт-Петербург, где реставрацию завершили быстрее и дешевле. Возвращение обновленного покрытия планировалось на декабрь 2023 года, но сроки сдвинулись из-за логистических сложностей, возникших после начала СВО.

Сейчас, как сообщила руководитель инспекции по охране памятников Елена Макавчик, заявка на монтаж еще не поступила, однако работа начнется сразу после её оформления и выдачи разрешения лицензированному подрядчику.

Возвращение чешуйчатого покрытия — важный, но далеко не единственный шаг в обновлении НОВАТа. В 2021 году начался масштабный ремонт и реставрация чердачно-кровельной системы здания. Общая стоимость работ составила более 1,1 млрд рублей, и завершить проект планируется в 2025 году. В этом году в театре также обновили балетное крыло: артисты получили новые репетиционные залы, гримёрки и массажные кабинеты.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Ремонт#Театр#Реставрация#Купол
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