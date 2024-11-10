Чтобы обогатиться и откреститься от бед: что нельзя делать 11 ноября

Не надевать вещи из овечьей шерсти. Считалось, что шерстяные вещи в этот день могут принести несчастье, беды или болезни. Однако их можно вывесить на улицу для проветривания, чтобы они набрались сил и были готовы оберегать человека зимой.

Не проводить вечер в одиночестве или с незнакомцами. Проводить вечер в компании семьи было обязательным. В народе верили, что одиночество в этот день сулит ссоры с родными, а присутствие посторонних — к беде и неудачам.

Не оставлять детей одних дома. Ребёнка нельзя было оставлять одного, так как считалось, что нечистая сила может его напугать. Считалось, что малейшая напасть в этот день может оставить след на всю жизнь.

Не скандалить и не спорить. Люди верили, что ссоры и конфликты 11 ноября могут разрушить отношения на долгие годы, особенно если они происходят между супругами. Если в этот день возникала ссора, следовало немедленно помириться и попросить прощения.

Не стричь волосы и не сидеть девушкам на углу стола. Считалось, что стрижка волос может укоротить жизнь, а сидение на углу сулило девушке долгий период одиночества и трудности в поисках жениха.