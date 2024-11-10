Чтобы обогатиться и откреститься от бед: что нельзя делать 11 ноября

Posted 10 ноября, 16:26
Published 10 ноября, 16:26
Modified 10 ноября, 16:26
Updated 10 ноября, 16:26
Этот день называется Анастасия Овечница и Авраамий Овчар в честь святых, которым в народе приписывают покровительство овцам и пастухам. Считается, что молитва и традиционные обряды в этот день способны защитить домашний скот, принести удачу в делах и уберечь дом от нечистой силы. Однако важно знать, что можно и чего нельзя делать, чтобы не накликать беду.
На Руси святую Анастасию Римскую считали покровительницей овец, а святого Авраамия Ростовского — покровителем пастухов. Эти святые олицетворяли трудолюбие, стойкость и заботу о ближних, поэтому в их память устраивали обряды, направленные на благополучие стада, здоровье и защиту семьи. Овцы играли важную роль в крестьянской жизни, давая людям теплую шерсть и мясо, а пастухи были их надежной охраной от диких зверей. Этот день служил своеобразным оберегом для всех, кто имел отношение к животноводству, ведь люди верили, что святые защитят их труд от бед.
Существует множество народных примет и запретов, соблюдение которых считалось обязательным для всех. Вот некоторые из них:
Не надевать вещи из овечьей шерсти. Считалось, что шерстяные вещи в этот день могут принести несчастье, беды или болезни. Однако их можно вывесить на улицу для проветривания, чтобы они набрались сил и были готовы оберегать человека зимой.
Не проводить вечер в одиночестве или с незнакомцами. Проводить вечер в компании семьи было обязательным. В народе верили, что одиночество в этот день сулит ссоры с родными, а присутствие посторонних — к беде и неудачам.
Не оставлять детей одних дома. Ребёнка нельзя было оставлять одного, так как считалось, что нечистая сила может его напугать. Считалось, что малейшая напасть в этот день может оставить след на всю жизнь.
Не скандалить и не спорить. Люди верили, что ссоры и конфликты 11 ноября могут разрушить отношения на долгие годы, особенно если они происходят между супругами. Если в этот день возникала ссора, следовало немедленно помириться и попросить прощения.
Не стричь волосы и не сидеть девушкам на углу стола. Считалось, что стрижка волос может укоротить жизнь, а сидение на углу сулило девушке долгий период одиночества и трудности в поисках жениха.
Не впускать незнакомцев в дом. Если в доме находился младенец, на порог не пускали посторонних, иначе ребёнок мог вырасти беспокойным и капризным. Незнакомцев избегали не только из-за суеверий, но и для сохранения семейного уюта и покоя.
Этот день был также важен для предсказания погоды. Люди внимательно наблюдали за природой, считая, что святые могут подсказать, какой будет зима и что ждёт людей в ближайшие дни.
Если на небе много низких облаков — жди похолодания. Низкие облака всегда были признаком приближающегося морозного фронта, и крестьяне к этому дню старались подготовить свои дома и запасы.
Голуби воркуют — к хорошей погоде. Воркующие голуби предвещали теплую и солнечную погоду, что было особенно приятно перед наступлением зимы.
Вороны кричат стаей — к сильному морозу. Беспокойное поведение птиц в этот день говорило о приближающихся холодах.
Пошел снег или дождь — к оттепели. Если выпадал первый снег, это предвещало временное потепление, но не затяжную зиму.
11 ноября в народе считался также благоприятным днём для обрядов, направленных на привлечение удачи, благополучия и исполнения заветных желаний. Многие обряды включали использование овечьей шерсти, которая символизировала изобилие, достаток и защиту.
Обряд для привлечения любви. Чтобы ускорить встречу со своей второй половинкой, девушки брали клок белой шерсти и поджигали его над свечой, произнося слова заговора. Затем пепел следовало развеять на перекрёстке дорог, считая, что это привлечёт к ним любимого.
Обряд для исполнения желания. Перед сном клали под подушку кусочек овечьей шерсти и загадывали самое сокровенное. Наутро шерсть сжигали над церковной свечой, а пепел развеивали по ветру.
Обряд на защиту дома. Считалось, что чтобы уберечь дом от зла, нужно повесить коралловые бусы на видном месте, желательно у входа. Эти бусы действовали как щит, отпугивая нечистую силу и недоброжелателей.
11 ноября считался днём, когда каждая семья должна была собраться вместе. Этот обычай был не просто традицией, а своего рода обрядом для укрепления родственных связей. Родные люди, находясь за одним столом, делились не только едой, но и теплом, добрыми словами и пожеланиями, которые считались важными для поддержания домашнего благополучия. Проведённое вместе время в день Анастасии Овечницы обещало, что вся семья останется здоровой, дружной и сплочённой на протяжении года.