Жители Новосибирска недовольны условиями труда — что показал соцопрос

Posted 10 ноября, 08:59
Published 10 ноября, 08:59
Modified 10 ноября, 09:01
Updated 10 ноября, 09:01
Жители Новосибирска недовольны существующими условиями труда в регионе сегодня — такие результаты показал соцопрос, проведенный BFM-Новосибирск. Участие в опросе приняли сотрудники разных сфер: СМИ, маркетинга, промышленного производства, культуры и НКО.
Чаще всего новосибирцы жалуются на большое количество переработок и давление со стороны работодателя. При этом никакие дополнительные «плюшки» в виде премий, по словам опрошенных, не могут компенсировать того, что грань между работой и личной жизнью постепенно размывается. Женщины отмечают, что руководство не готово идти на уступки, если сотрудница берет больничный для ребенка, даже если при этом она продолжает работать дистанционно.
Также в регионе заметно увеличилось число вакансий с «серой зарплатой», а сотрудники пожаловались на «конверты» и нежелание работодателей платить.