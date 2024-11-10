Жители Новосибирска недовольны условиями труда — что показал соцопрос

Чаще всего новосибирцы жалуются на большое количество переработок и давление со стороны работодателя. При этом никакие дополнительные «плюшки» в виде премий, по словам опрошенных, не могут компенсировать того, что грань между работой и личной жизнью постепенно размывается. Женщины отмечают, что руководство не готово идти на уступки, если сотрудница берет больничный для ребенка, даже если при этом она продолжает работать дистанционно.