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Posted 10 ноября, 08:59

Published 10 ноября, 08:59

Modified 10 ноября, 09:01

Updated 10 ноября, 09:01

Жители Новосибирска пожаловались на условия труда в регионе

Жители Новосибирска недовольны условиями труда — что показал соцопрос

10 ноября 2024, 08:59
Фото: atas.info. Жители Новосибирска пожаловались на условия труда в регионе

Жители Новосибирска пожаловались на условия труда в регионе

Новосибирцы пожаловались на постоянные переработки, токсичную атмосферу в коллективе и «серые» зарплаты, показали результаты опроса.

Жители Новосибирска недовольны существующими условиями труда в регионе сегодня — такие результаты показал соцопрос, проведенный BFM-Новосибирск. Участие в опросе приняли сотрудники разных сфер: СМИ, маркетинга, промышленного производства, культуры и НКО.

Чаще всего новосибирцы жалуются на большое количество переработок и давление со стороны работодателя. При этом никакие дополнительные «плюшки» в виде премий, по словам опрошенных, не могут компенсировать того, что грань между работой и личной жизнью постепенно размывается. Женщины отмечают, что руководство не готово идти на уступки, если сотрудница берет больничный для ребенка, даже если при этом она продолжает работать дистанционно.

Также в регионе заметно увеличилось число вакансий с «серой зарплатой», а сотрудники пожаловались на «конверты» и нежелание работодателей платить.

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