Дед Мороз опасен для современного поколения: родителям стоит прочитать и задуматься

Не оттого ли россияне с таким трепетом ожидают новогодних праздников, что до сих пор верят, что все плохое останется в старом году, как-то само собою рассосется, а новый год наполнится только радостью, счастьем и миром во всем мире. При этом самому человеку не придется для этого напрягаться, не придется пересматривать свое поведение, а самое главное — не нужно будет предпринимать каких-либо активных действий. «Прилетит, вдруг, волшебник…» и сам все сделает.