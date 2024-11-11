Дед Мороз опасен для современного поколения: родителям стоит прочитать и задуматься

Posted 11 ноября, 11:46
Published 11 ноября, 11:46
Modified 11 ноября, 11:48
Updated 11 ноября, 11:48
Наконец-то выпал снег. Это, в числе прочего, означает, что приближается праздник, который является одним из самых популярных и горячо любимых на территории всего постсоветского пространства. Основными его символами, безусловно, являются украшенная елка, мандарины, В.В. на экране и Дед Мороз. По мнению некоторых жителей, нашей страны, именно подобные символы способствуют объединению народа внутри государства, формированию менталитета.
Для россиян, как известно, характерно руководствоваться не разумом, а чувствами. Это прекрасно, но инфантильно. Любят наши люди поспорить по глобальным философским вопросам, а еще надеются на то, что проблема сама собой решится, без их непосредственного участия. Общеизвестная истина — основы поведения и менталитет закладываются у человека в раннем детстве.
С самого раннего возраста от родителей ребенок слышит о том, что вести себя надо хорошо. При выполнении данного условия можно надеяться на выполнение своего заветного желания. Желание выполняет волшебный старик в красной шапке и с бородой, который неустанно наблюдает: хорошо ли ведет себя малыш. Казалось бы, цель у этого мероприятия, на первый взгляд, более чем благая — научить ребенка контролировать свое поведение и получить за это награду.
Трудно и почти невозможно представить, что ребенок показывает беспрекословное послушание и свою «хорошесть» весь год. Случаются и срывы, и капризы, и прочие негативные моменты в поведении. В конце года стоит осознать, что в связи с тем, что Дед Мороз приносит подарки только послушным детям, надеяться на сюрприз не стоит.
Наступает утро 1 января и что же видит малыш под елкой? Правильно — подарок. Формируется устойчивая связь, что как бы ты себя не вел — подарок все равно получишь. Договоренности можно не соблюдать.
При этом взрослые, авторитетные для ребенка люди — родители, продолжают уверять, что подарок купили не они, а принес мифический персонаж. Далее, по мере взросления, ребенок начинает понимать — близкие и родные его обманывали. Все, что происходило во время праздника — один большой, вселенский обман. С высоты взрослых лет это может показаться несущественным фактором, но для ребенка — это крушение устоев.
В сухом остатке получаем: потерю доверия ребенка родителям, устойчивое понимание того, что как бы ты себя не вел, то все равно будешь вознагражден. Волшебником, государством.
Не оттого ли россияне с таким трепетом ожидают новогодних праздников, что до сих пор верят, что все плохое останется в старом году, как-то само собою рассосется, а новый год наполнится только радостью, счастьем и миром во всем мире. При этом самому человеку не придется для этого напрягаться, не придется пересматривать свое поведение, а самое главное — не нужно будет предпринимать каких-либо активных действий. «Прилетит, вдруг, волшебник…» и сам все сделает.
Сказки кончились, Дед Мороз сейчас — рекламный бренд, ежегодно опустошающий карманы россиян на сотни тысяч рублей. Может быть, пора выдумать нового персонажа, который будет воспитывать в детях умение объективно оценивать окружающую реальность, а не подогревать веру в то, что все измениться, само собой.