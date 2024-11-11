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Posted 11 ноября, 14:20

Published 11 ноября, 14:20

Modified 11 ноября, 14:22

Updated 11 ноября, 14:22

Новосибирский охотник нашел грибы-лисички в снегу

Фото: удивительная находка новосибирского охотника в снегу

11 ноября 2024, 14:20
Фото: atas.info. Новосибирский охотник нашел грибы-лисички в снегу

Новосибирский охотник нашел грибы-лисички в снегу

Удивительной находкой и историей об охоте на зайцев поделился житель Новосибирска.

В минувшие выходные новосибирец отправился на охоту на зайцев в заснеженный лес. Кроме дичи ему посчастливилось добыть грибы-лисички, которые скрылись под выпавшим снегом.

Несмотря на холод, зайцы лежали на открытом пространстве, но очень быстро срывались, — прокомментировал охотник в АСТ-24. Одного русака удалось зацепить, когда тот выскочил из-под поваленного дерева. Позже охотник выследил добычу по следам — тот попытался скрыться в камышах.

«Есть заяц, есть лисички, значит будет рагу с гарниром,» — комментируют пользователи соцсетей под историей охотника.
Удивительная находка новосибирского охотника в снегуУдивительная находка новосибирского охотника в снегу
Удивительная находка новосибирского охотника в снегу. Фото: АСТ-24
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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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