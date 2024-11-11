Фото: удивительная находка новосибирского охотника в снегу

Несмотря на холод, зайцы лежали на открытом пространстве, но очень быстро срывались, — прокомментировал охотник в АСТ-24. Одного русака удалось зацепить, когда тот выскочил из-под поваленного дерева. Позже охотник выследил добычу по следам — тот попытался скрыться в камышах.