Фото: удивительная находка новосибирского охотника в снегу

Posted 11 ноября, 14:20
Published 11 ноября, 14:20
Modified 11 ноября, 14:22
Updated 11 ноября, 14:22
В минувшие выходные новосибирец отправился на охоту на зайцев в заснеженный лес. Кроме дичи ему посчастливилось добыть грибы-лисички, которые скрылись под выпавшим снегом.
Несмотря на холод, зайцы лежали на открытом пространстве, но очень быстро срывались, — прокомментировал охотник в АСТ-24. Одного русака удалось зацепить, когда тот выскочил из-под поваленного дерева. Позже охотник выследил добычу по следам — тот попытался скрыться в камышах.
«Есть заяц, есть лисички, значит будет рагу с гарниром,» — комментируют пользователи соцсетей под историей охотника.