В Новосибирске на продажу выставили танк

Создатель объявления на бесплатной площадке предлагает приобрести коллекцию танков в масштабе 1:7. Всего в коллекции 164 модели разных годов и стран. Однако продавец согласен распродавать коллекцию поштучно — в таком случае один танк обойдется в 1000 рублей. За двое суток объявление набрало больше 300 просмотров.