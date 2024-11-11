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Posted 11 ноября, 12:19

Published 11 ноября, 12:19

Modified 11 ноября, 12:27

Updated 11 ноября, 12:27

Новосибирцам предложили приобрести гигантскую коллекцию танков за 130 тысяч рублей

В Новосибирске на продажу выставили танк

11 ноября 2024, 12:19
Фото: atas.info. Новосибирцам предложили приобрести гигантскую коллекцию танков за 130 тысяч рублей

Новосибирцам предложили приобрести большую коллекцию танков за 130 тысяч

Если найдутся лишние 100 тысяч с лишним, которые некуда потратить, в сети предлагается необычный милитари набор для коллекционеров-энтузиастов.

Создатель объявления на бесплатной площадке предлагает приобрести коллекцию танков в масштабе 1:7. Всего в коллекции 164 модели разных годов и стран. Однако продавец согласен распродавать коллекцию поштучно — в таком случае один танк обойдется в 1000 рублей. За двое суток объявление набрало больше 300 просмотров.

Ранее на той же платформе размещалось похожее объявление с предложением купить коллекцию из 262 моделей самолетов за 130 тысяч.

Отметим, ранее мы рассказывали о скором «нашествии» Танков. Китайские автомобили с таким названием будут показаны на выставке в Новосибирске месте с другими новинками автопрома.

Танки приедут в Новосибирск — когда ждать нашествие из Китая
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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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