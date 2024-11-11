В Новосибирске на продажу выставили танк

Posted 11 ноября, 12:19
Published 11 ноября, 12:19
Modified 11 ноября, 12:27
Updated 11 ноября, 12:27
Создатель объявления на бесплатной площадке предлагает приобрести коллекцию танков в масштабе 1:7. Всего в коллекции 164 модели разных годов и стран. Однако продавец согласен распродавать коллекцию поштучно — в таком случае один танк обойдется в 1000 рублей. За двое суток объявление набрало больше 300 просмотров.
Ранее на той же платформе размещалось похожее объявление с предложением купить коллекцию из 262 моделей самолетов за 130 тысяч.
Отметим, ранее мы рассказывали о скором «нашествии» Танков. Китайские автомобили с таким названием будут показаны на выставке в Новосибирске месте с другими новинками автопрома.