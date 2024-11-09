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Posted 9 ноября, 04:35

Published 9 ноября, 04:35

Modified 9 ноября, 04:37

Updated 9 ноября, 04:37

Tank 700

Танки приедут в Новосибирск — когда ждать нашествие из Китая

9 ноября 2024, 04:35
Фото: carnewschina. Tank 700

В Новосибирске представят Tank 700 и другие новинки китайского автопрома

С 27 по 29 ноября Новосибирск станет площадкой для международной форум-выставки «ГлобалСибЭкспо-Китай», где свои достижения представят более 50 российских представительств китайских автомобильных брендов. Ожидается около 8 тысяч посетителей.

На пресс-конференции ТАСС организаторы отметили, что выставка приурочена к усилению экономических связей с Китаем и роли Новосибирска как важного транспортно-логистического узла Евразии. Александр Яхомов, один из инициаторов форума, подчеркнул, что среди участников будут компании, занимающиеся автомобилестроением, логистикой, энергетикой и строительством. Одной из ключевых новинок станет презентация гибридного полноразмерного внедорожника Tank 700, который впервые покажут в России именно на этой выставке.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, Китай является основным партнёром региона во внешней торговле. В 2023 году товарооборот с Китаем вырос на 30%, в 2024 году — на 4,4%. Решетников добавил, что в основном в Китай экспортируются топливо и продовольственные товары, а импортируют машины и оборудование.

Выставка будет не только местом для презентации автоновинок, но и для обсуждения возможностей укрепления экспортного потенциала области. Кроме того, в августе 2024 года в Новосибирске запустили вторую очередь Транспортно-логистического центра «Сибирский», который должен облегчить торговые операции с Китаем и другими странами Азии.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Экспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Импорт#Промышленность#Китай#Логистика#Сотрудничество
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