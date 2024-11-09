Танки приедут в Новосибирск — когда ждать нашествие из Китая

На пресс-конференции ТАСС организаторы отметили, что выставка приурочена к усилению экономических связей с Китаем и роли Новосибирска как важного транспортно-логистического узла Евразии. Александр Яхомов, один из инициаторов форума, подчеркнул, что среди участников будут компании, занимающиеся автомобилестроением, логистикой, энергетикой и строительством. Одной из ключевых новинок станет презентация гибридного полноразмерного внедорожника Tank 700, который впервые покажут в России именно на этой выставке.