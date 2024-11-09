Танки приедут в Новосибирск — когда ждать нашествие из Китая

Posted 9 ноября, 04:35
Published 9 ноября, 04:35
Modified 9 ноября, 04:37
Updated 9 ноября, 04:37
На пресс-конференции ТАСС организаторы отметили, что выставка приурочена к усилению экономических связей с Китаем и роли Новосибирска как важного транспортно-логистического узла Евразии. Александр Яхомов, один из инициаторов форума, подчеркнул, что среди участников будут компании, занимающиеся автомобилестроением, логистикой, энергетикой и строительством. Одной из ключевых новинок станет презентация гибридного полноразмерного внедорожника Tank 700, который впервые покажут в России именно на этой выставке.
По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, Китай является основным партнёром региона во внешней торговле. В 2023 году товарооборот с Китаем вырос на 30%, в 2024 году — на 4,4%. Решетников добавил, что в основном в Китай экспортируются топливо и продовольственные товары, а импортируют машины и оборудование.
Выставка будет не только местом для презентации автоновинок, но и для обсуждения возможностей укрепления экспортного потенциала области. Кроме того, в августе 2024 года в Новосибирске запустили вторую очередь Транспортно-логистического центра «Сибирский», который должен облегчить торговые операции с Китаем и другими странами Азии.