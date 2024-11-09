Китайский автозавод может появиться в Новосибирской области

Posted 9 ноября, 02:48
Published 9 ноября, 02:48
Modified 9 ноября, 02:48
Updated 9 ноября, 02:48
Возможность открытия предприятия в Сибири или Подмосковье ранее озвучил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, регион располагает несколькими подходящими для этого объектами, включая индустриальные парки и особые экономические зоны.
Министр отметил, что одной из наиболее перспективных площадок является Южный промышленно-логистический парк. Этот объект занимает 143,4 гектара и продолжает активно развиваться. Здесь уже функционирует свыше 35 предприятий, а в текущем году было подписано шесть новых соглашений, предусматривающих создание дополнительных производств. Другая важная площадка — индустриальный парк Новосибирской области, один из крупнейших в стране, площадью более тысячи гектаров.
Также рассматривается возможность использовать территорию новой особой экономической зоны на востоке региона. Ее создание уже получило предварительное одобрение от Министерства экономического развития России. Такие зоны, как правило, предлагают льготные условия для бизнеса, что позволяет привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места.