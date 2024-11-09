Китайский автозавод может появиться в Новосибирской области

Министр отметил, что одной из наиболее перспективных площадок является Южный промышленно-логистический парк. Этот объект занимает 143,4 гектара и продолжает активно развиваться. Здесь уже функционирует свыше 35 предприятий, а в текущем году было подписано шесть новых соглашений, предусматривающих создание дополнительных производств. Другая важная площадка — индустриальный парк Новосибирской области, один из крупнейших в стране, площадью более тысячи гектаров.