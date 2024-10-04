Инвестор из Китая объяснил, почему заводы нужно строить именно в Новосибирске

Posted 4 октября, 08:34
Published 4 октября, 08:34
Modified 4 октября, 08:34
Updated 4 октября, 08:34
В Новосибирской области продолжается строительство крупного завода по переработке зерна и масличных культур, инициированное китайским инвестором. Учредитель ООО «Маслов» Цюй Фэй объяснил выбор региона для возведения предприятия, раскрыв ключевые причины, благодаря которым было принято решение разместить производство именно в этой части Сибири.
По словам Цюй Фэя, выбор Новосибирской области не случаен. Основными факторами стали:
Доступность сырья: Регион богат сельскохозяйственными ресурсами, которые необходимы для переработки на заводе, в первую очередь, зерна, льна и рапса. Также значительную часть сырья будут поставлять из соседних регионов, что делает производство максимально удобным и экономически выгодным.
Транспортно-логистическое расположение: Новосибирская область обладает развитой транспортной инфраструктурой, что позволяет эффективно перевозить продукцию как внутри страны, так и за её пределы. Завод располагается на территории промышленно-логистического парка «Южный» в Искитимском районе, который обеспечен удобными путями сообщения, что будет способствовать ускорению транспортировки готовой продукции.
Возможности расширения: Инвестор подчеркнул, что в регионе существуют отличные условия для дальнейшего роста предприятия. Это означает, что в будущем завод сможет наращивать свои производственные мощности, что выгодно для долгосрочного планирования бизнеса.
Поддержка региональных властей: Важным аспектом для инвесторов стала активная поддержка со стороны местного правительства и Минэкономразвития региона, которое способствует реализации проекта, обеспечивая благоприятные условия для строительства и запуска предприятия.
На сегодняшний день общая сумма инвестиций в проект составляет 5,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на создание завода, модернизацию оборудования и организацию производственных процессов.
Строительство завода окажет значительное влияние на экономику Новосибирской области. Во-первых, это создание новых рабочих мест для местных жителей, а во-вторых, повышение производственных мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья, что способствует росту экспорта и укреплению торговых связей с Китаем и другими странами.
Кроме того, запуск нового завода поможет повысить конкурентоспособность Новосибирской области на международном уровне в сфере переработки зерна и масличных культур. С учётом увеличения мирового спроса на экологически чистую и качественную продукцию, предприятие станет важным звеном в цепочке поставок как на внутренний, так и на внешний рынок.
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