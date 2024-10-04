Инвестор из Китая объяснил, почему заводы нужно строить именно в Новосибирске

Доступность сырья: Регион богат сельскохозяйственными ресурсами, которые необходимы для переработки на заводе, в первую очередь, зерна, льна и рапса. Также значительную часть сырья будут поставлять из соседних регионов, что делает производство максимально удобным и экономически выгодным.

Транспортно-логистическое расположение: Новосибирская область обладает развитой транспортной инфраструктурой, что позволяет эффективно перевозить продукцию как внутри страны, так и за её пределы. Завод располагается на территории промышленно-логистического парка «Южный» в Искитимском районе, который обеспечен удобными путями сообщения, что будет способствовать ускорению транспортировки готовой продукции.

Возможности расширения: Инвестор подчеркнул, что в регионе существуют отличные условия для дальнейшего роста предприятия. Это означает, что в будущем завод сможет наращивать свои производственные мощности, что выгодно для долгосрочного планирования бизнеса.