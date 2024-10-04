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Posted 4 октября, 08:34

Published 4 октября, 08:34

Modified 4 октября, 08:34

Updated 4 октября, 08:34

Предприятие расположится в Новосибирской области

Инвестор из Китая объяснил, почему заводы нужно строить именно в Новосибирске

4 октября 2024, 08:34
Фото: 1MI
Предприятие расположится в Новосибирской области
На фоне строительства нового крупного предприятия, инвестор из КНР рассказал, почему для развития бизнеса выбрал именно Новосибирскую область.

В Новосибирской области продолжается строительство крупного завода по переработке зерна и масличных культур, инициированное китайским инвестором. Учредитель ООО «Маслов» Цюй Фэй объяснил выбор региона для возведения предприятия, раскрыв ключевые причины, благодаря которым было принято решение разместить производство именно в этой части Сибири.

Преимущества Новосибирской области для строительства

По словам Цюй Фэя, выбор Новосибирской области не случаен. Основными факторами стали:

  1. Доступность сырья: Регион богат сельскохозяйственными ресурсами, которые необходимы для переработки на заводе, в первую очередь, зерна, льна и рапса. Также значительную часть сырья будут поставлять из соседних регионов, что делает производство максимально удобным и экономически выгодным.

  2. Транспортно-логистическое расположение: Новосибирская область обладает развитой транспортной инфраструктурой, что позволяет эффективно перевозить продукцию как внутри страны, так и за её пределы. Завод располагается на территории промышленно-логистического парка «Южный» в Искитимском районе, который обеспечен удобными путями сообщения, что будет способствовать ускорению транспортировки готовой продукции.

  3. Возможности расширения: Инвестор подчеркнул, что в регионе существуют отличные условия для дальнейшего роста предприятия. Это означает, что в будущем завод сможет наращивать свои производственные мощности, что выгодно для долгосрочного планирования бизнеса.

  4. Поддержка региональных властей: Важным аспектом для инвесторов стала активная поддержка со стороны местного правительства и Минэкономразвития региона, которое способствует реализации проекта, обеспечивая благоприятные условия для строительства и запуска предприятия.

Объем инвестиций

На сегодняшний день общая сумма инвестиций в проект составляет 5,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на создание завода, модернизацию оборудования и организацию производственных процессов.

Экономическое значение для региона

Строительство завода окажет значительное влияние на экономику Новосибирской области. Во-первых, это создание новых рабочих мест для местных жителей, а во-вторых, повышение производственных мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья, что способствует росту экспорта и укреплению торговых связей с Китаем и другими странами.

Кроме того, запуск нового завода поможет повысить конкурентоспособность Новосибирской области на международном уровне в сфере переработки зерна и масличных культур. С учётом увеличения мирового спроса на экологически чистую и качественную продукцию, предприятие станет важным звеном в цепочке поставок как на внутренний, так и на внешний рынок.

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#Алина Гурицкая#Бизнес#Экономика#Новосибирская область#Завод#Производство#Инвестиции#Китай#Инфраструктура#Инвестор
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