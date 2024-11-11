В Новосибирске случилось 39 пожаров за неделю

Posted 11 ноября, 06:53
Published 11 ноября, 06:53
Modified 11 ноября, 06:55
Updated 11 ноября, 06:55
Как отметили в управлении по делам ГО и ЧС, всего было 39 пожаров. В них травмы получил один человек. Обошлось без погибших.
Больше всего пожаров случилось в жилом секторе — 16. Из них в многоквартирных домах — десять, индивидуальных — три, в дачных и садовых обществах — два, один пожар произошел в прочих строениях (бани, гаражи, надворные постройки). В нежилых зданиях произошло семь пожаров. Еще 16 пожаров — зафиксировали на прочих объектах.
За год число пожаров увеличилось. В 2023 году за аналогичный период произошло 28 пожаров. Жителей Новосибирска призвали соблюдать правила пожарной безопасности и осторожно обращаться с огнем.