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Posted 11 ноября, 06:53

Published 11 ноября, 06:53

Modified 11 ноября, 06:55

Updated 11 ноября, 06:55

Пожары были на неделе

В Новосибирске случилось 39 пожаров за неделю

11 ноября 2024, 06:53
Фото: Изображение Midjourney. Пожары были на неделе
Почти 40 пожаров произошло в регионе за минувшую неделю, о чем сообщает мэрия Новосибирска.

Как отметили в управлении по делам ГО и ЧС, всего было 39 пожаров. В них травмы получил один человек. Обошлось без погибших.

Больше всего пожаров случилось в жилом секторе — 16. Из них в многоквартирных домах — десять, индивидуальных — три, в дачных и садовых обществах — два, один пожар произошел в прочих строениях (бани, гаражи, надворные постройки). В нежилых зданиях произошло семь пожаров. Еще 16 пожаров — зафиксировали на прочих объектах.

За год число пожаров увеличилось. В 2023 году за аналогичный период произошло 28 пожаров. Жителей Новосибирска призвали соблюдать правила пожарной безопасности и осторожно обращаться с огнем.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Мэрия
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