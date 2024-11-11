В Новосибирске случилось 39 пожаров за неделю

Больше всего пожаров случилось в жилом секторе — 16. Из них в многоквартирных домах — десять, индивидуальных — три, в дачных и садовых обществах — два, один пожар произошел в прочих строениях (бани, гаражи, надворные постройки). В нежилых зданиях произошло семь пожаров. Еще 16 пожаров — зафиксировали на прочих объектах.