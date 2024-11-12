Не поднимайте пуговицы! Это приведет к несчастьям 13 ноября

Posted 12 ноября, 12:31
Published 12 ноября, 12:31
Modified 12 ноября, 12:31
Updated 12 ноября, 12:31
Спиридон и Никодим жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Тридцать лет они занимались выпеканием просфор, не прекращая молитв и псалмов. По преданию, однажды в монастыре произошел пожар: печь и пол вокруг нее загорелись. Спиридон и Никодим смогли потушить пламя, оставшись невредимыми. С тех пор их стали почитать как защитников от пожара и других бед.
Никодимов день также известен как праздник охотников и рыбаков. Считалось, что если в этот день охота или рыбалка удачны, то весь следующий год пройдет под знаком удачи. Рыбакам было важно отправиться на ловлю красной рыбы, которую следовало продать, а на вырученные деньги купить свечу и поставить ее в храме — на удачу в промысле. Охотники тоже отмечали этот день, выходя на ловлю зайцев, а после угощались зайчатиной.
В деревнях накануне Кузьминок (14 ноября) крестьяне утепляли курятники и переводили птицу в зимние укрытия. Слабых птиц забивали и готовили из них разные блюда: куриные котлеты, пироги с курятиной — курники.
Этот день полон запретов, которые, по верованию предков, помогают избежать несчастий:
День Спиридона и Никодима сопровождался множеством погодных примет, предвещавших будущее:
В народе 13 ноября проводились различные ритуалы для защиты от сглаза и привлечения удачи. Например, люди носили в кармане зеленую нить, символизирующую успех и благополучие. Вечером эту нить сжигали, чтобы «снять» негатив и закрепить удачу. Считалось также, что нужно хорошо выспаться в ночь на 13 ноября, поскольку сновидение, увиденное в эту ночь, исполнится через 9 дней.
Сны в эту ночь считались особенно значимыми. Если человек видел сон, где он вел себя неадекватно, это означало необходимость пересмотреть свое поведение в реальной жизни. Женщинам, которым приснился бывший спутник, предлагалось обдумать свои текущие отношения. Мужчине, если ему приснился первый учитель, предсказывалась возможность вскоре стать наставником для кого-то.
13 ноября — это день именин для Александра, Алексея, Анатолия, Артемия, Василия, Всеволода, Германа, Ивана, Иннокентия, Кузьмы, Леонида, Никодима, Николая, Петра, Романа, Сергея, Спиридона, Степана, Трофима, Федора и Якова.
13 ноября также знаменуется такими международными событиями, как Всемирный день доброты и Международный день слепых. В России этот день отмечают как День войск радиационной, химической и биологической защиты.
Таким образом, Никодимов день — это не только православный праздник, но и значимый день для всех, кто ценит народные традиции и обычаи.