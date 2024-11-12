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Posted 12 ноября, 12:31

Published 12 ноября, 12:31

Modified 12 ноября, 12:31

Updated 12 ноября, 12:31

В этот день запрещено ронять пуговицы

Не поднимайте пуговицы! Это приведет к несчастьям 13 ноября

12 ноября 2024, 12:31
Фото: Unsplash.com. В этот день запрещено ронять пуговицы
13 ноября в народном календаре называют Никодимовым днем, или днем памяти святых Спиридона и Никодима Печерских. В этот день в православных храмах чествуют монахов Киево-Печерской лавры, посвятивших свою жизнь служению и просфоре — хлебу для богослужений.

История святых Спиридона и Никодима

Спиридон и Никодим жили в XII веке в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры. Тридцать лет они занимались выпеканием просфор, не прекращая молитв и псалмов. По преданию, однажды в монастыре произошел пожар: печь и пол вокруг нее загорелись. Спиридон и Никодим смогли потушить пламя, оставшись невредимыми. С тех пор их стали почитать как защитников от пожара и других бед.

Святые Спиридон и НикодимСвятые Спиридон и Никодим
Святые Спиридон и Никодим. Фото: Икона

Народные обычаи и традиции

Никодимов день также известен как праздник охотников и рыбаков. Считалось, что если в этот день охота или рыбалка удачны, то весь следующий год пройдет под знаком удачи. Рыбакам было важно отправиться на ловлю красной рыбы, которую следовало продать, а на вырученные деньги купить свечу и поставить ее в храме — на удачу в промысле. Охотники тоже отмечали этот день, выходя на ловлю зайцев, а после угощались зайчатиной.

В деревнях накануне Кузьминок (14 ноября) крестьяне утепляли курятники и переводили птицу в зимние укрытия. Слабых птиц забивали и готовили из них разные блюда: куриные котлеты, пироги с курятиной — курники.

Приготовьте курникПриготовьте курник
Приготовьте курник. Фото: Unsplash.com

Что нельзя делать 13 ноября

Этот день полон запретов, которые, по верованию предков, помогают избежать несчастий:

  • Избегайте ссор. В Никодимов день запрещено ругаться и конфликтовать, особенно рыбакам и охотникам, чтобы не отпугнуть удачу на весь сезон.
  • Не поднимайте пуговицы. Считалось, что найденные пуговицы могут быть «заговорены» для сглаза, и подняв их, человек навлечет на себя беду.
  • Не общайтесь с малознакомыми людьми. Это привлечение негативной энергетики или недобрых помыслов. Наши предки верили, что 13 ноября ведьмам и колдунам особенно просто навести порчу, так что людям следовало быть осторожными.
  • Не просите о помощи с трудоустройством. Согласно поверью, такое обращение к друзьям и знакомым не принесет желаемого результата, и работа не будет приносить радости.
Не роняйте пуговицы в этот деньНе роняйте пуговицы в этот день
Не роняйте пуговицы в этот день. Фото: Unsplash.com

Приметы на 13 ноября

День Спиридона и Никодима сопровождался множеством погодных примет, предвещавших будущее:

  • Снегири запели — к скорым морозам.
  • Ясная погода — вскоре похолодает, а сильный ветер усилится.
  • Воробьи чирикают — к теплым дням, а если стихли — стоит ждать холода.
  • Мелкий дождь — надолго установится плохая погода.
В этот день уже можно заметить снегирейВ этот день уже можно заметить снегирей
В этот день уже можно заметить снегирей. Фото: Unsplash.com

Ритуалы для удачи и защиты

В народе 13 ноября проводились различные ритуалы для защиты от сглаза и привлечения удачи. Например, люди носили в кармане зеленую нить, символизирующую успех и благополучие. Вечером эту нить сжигали, чтобы «снять» негатив и закрепить удачу. Считалось также, что нужно хорошо выспаться в ночь на 13 ноября, поскольку сновидение, увиденное в эту ночь, исполнится через 9 дней.

Сон в ночь с 12 на 13 ноября

Сны в эту ночь считались особенно значимыми. Если человек видел сон, где он вел себя неадекватно, это означало необходимость пересмотреть свое поведение в реальной жизни. Женщинам, которым приснился бывший спутник, предлагалось обдумать свои текущие отношения. Мужчине, если ему приснился первый учитель, предсказывалась возможность вскоре стать наставником для кого-то.

Обратите внимание на свои сныОбратите внимание на свои сны
Обратите внимание на свои сны. Фото: 1MI

Именинники 13 ноября

13 ноября — это день именин для Александра, Алексея, Анатолия, Артемия, Василия, Всеволода, Германа, Ивана, Иннокентия, Кузьмы, Леонида, Никодима, Николая, Петра, Романа, Сергея, Спиридона, Степана, Трофима, Федора и Якова.

Современные события

13 ноября также знаменуется такими международными событиями, как Всемирный день доброты и Международный день слепых. В России этот день отмечают как День войск радиационной, химической и биологической защиты.

Таким образом, Никодимов день — это не только православный праздник, но и значимый день для всех, кто ценит народные традиции и обычаи.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Традиции#Приметы#Запреты#Ритуалы
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