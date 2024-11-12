Не поднимайте пуговицы! Это приведет к несчастьям 13 ноября

Никодимов день также известен как праздник охотников и рыбаков. Считалось, что если в этот день охота или рыбалка удачны, то весь следующий год пройдет под знаком удачи. Рыбакам было важно отправиться на ловлю красной рыбы, которую следовало продать, а на вырученные деньги купить свечу и поставить ее в храме — на удачу в промысле. Охотники тоже отмечали этот день, выходя на ловлю зайцев, а после угощались зайчатиной.