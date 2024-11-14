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Posted 14 ноября, 11:22

Published 14 ноября, 11:22

Modified 14 ноября, 11:24

Updated 14 ноября, 11:24

Дом на улице Большевистской

В Новосибирске 70-летнему дому вернули исторический облик

14 ноября 2024, 11:22
Фото: Мэрия Новосибирска. Дом на улице Большевистской
Здание 1953 года постройки отремонтировали в Новосибирске, сообщили в мэрии города.

В Новосибирске близится к завершению капитальный ремонт фасада жилого дома на ул. Большевистской, 26. Этот дом, построенный в 1953 году, стал одним из объектов региональной программы капитального ремонта. Сегодня мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лично оценил результаты проведенных работ и отметил их высокое качество.

«Мы контролируем реализацию региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В этом году в программу вошли 420 домов, объем работ огромный. Дом на Большевистской, 26 — пример важного проекта, в рамках которого мы возвращаем зданиям их исторический облик. В предыдущие годы здесь отремонтировали крышу и инженерные сети, а сейчас завершили работы на фасаде, восстановив утраченные декоративные элементы», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. Мэр также сообщил, что в ближайшие годы в этом доме планируется замена систем теплоснабжения и канализации.

По словам начальника управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии Андрея Куранова, в этом году в Новосибирске завершены работы по капитальному ремонту в 272 домах, а на 56 объектах работы ещё продолжаются. Он добавил, что у каждой подрядной организации существует пятилетний гарантийный срок, в рамках которого весной проводится осмотр дома, чтобы выявить и устранить возможные дефекты.

Дом после реставрацииДом после реставрации
Дом после реставрации. Фото: Мэрия Новосибирска

Генеральный директор подрядной организации ООО «Империя» Алексей Шпилька поделился особенностями выполненных работ. По его словам, для возвращения дому первоначального вида специально изготовили декоративные элементы — пилястры, карнизы, элементы балконов. Также использована фасадная краска, которая сохраняет цвет.

На данный момент основные работы на объекте завершены. В ближайшие две недели подрядчики закрепят провода и установят окна на верхних этажах лестничных клеток, после чего ремонт будет полностью завершен.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Жилой дом#Капитальный ремонт#Фасад#Дефекты
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