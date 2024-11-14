В Новосибирске 70-летнему дому вернули исторический облик

По словам начальника управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии Андрея Куранова, в этом году в Новосибирске завершены работы по капитальному ремонту в 272 домах, а на 56 объектах работы ещё продолжаются. Он добавил, что у каждой подрядной организации существует пятилетний гарантийный срок, в рамках которого весной проводится осмотр дома, чтобы выявить и устранить возможные дефекты.