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Posted 14 ноября, 13:20

Published 14 ноября, 13:20

Modified 14 ноября, 13:23

Updated 14 ноября, 13:23

63 аварийных отключения зарегистрировано в Новосибирске

В Новосибирске из-за аварии без отопления остались десятки домов в Октябрьском районе

14 ноября 2024, 13:20
Фото: atas.info. 63 аварийных отключения зарегистрировано в Новосибирске
На сегодняшний день 14.11 по карте отключений в Новосибирске жители 63 домов вынуждены мёрзнуть из-за аварийного отключения отопления.

С 14.30 63 дома в Октябрьском районе Новосибирска на сутки остались без отопления. Причина отключения — авария на теплосетях по улице Декабристов.

Из-за аварии пострадали дома на улицах Декабристов, Нижегородская, Якушева, Дунайская, III Интернационала. Сообщается, что устранить аварию должны к 06.30 15 ноября.

По данным карты отключений, всего в Новосибирске зарегистрировано более 100 аварийных отключений. Помимо жителей, которые остались без отопления, десятки домов в Кировском, Октябрьском и Калининском районах столкнулись с отключением горячего водоснабжения.

Напомним, ранее сообщалось о многомиллионных инвестициях в теплосети Новосибирска. Тем не менее, коммунальный ад в городе продолжается.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#ЖКХ#Сибирь
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