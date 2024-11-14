В Новосибирске из-за аварии без отопления остались десятки домов в Октябрьском районе

Posted 14 ноября, 13:20
Published 14 ноября, 13:20
Modified 14 ноября, 13:23
Updated 14 ноября, 13:23
С 14.30 63 дома в Октябрьском районе Новосибирска на сутки остались без отопления. Причина отключения — авария на теплосетях по улице Декабристов.
Из-за аварии пострадали дома на улицах Декабристов, Нижегородская, Якушева, Дунайская, III Интернационала. Сообщается, что устранить аварию должны к 06.30 15 ноября.
По данным карты отключений, всего в Новосибирске зарегистрировано более 100 аварийных отключений. Помимо жителей, которые остались без отопления, десятки домов в Кировском, Октябрьском и Калининском районах столкнулись с отключением горячего водоснабжения.
Напомним, ранее сообщалось о многомиллионных инвестициях в теплосети Новосибирска. Тем не менее, коммунальный ад в городе продолжается.