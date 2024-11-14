В Новосибирской области подвели итоги 2024 года по нацпроекту «Культура»

Posted 14 ноября, 11:04
Published 14 ноября, 11:04
Modified 14 ноября, 11:06
Updated 14 ноября, 11:06
Национальный проект «Культура» в Новосибирской области реализуют с 2019 года. Благодаря этой программе в регионе удается реализовывать большое количество крупных проектов.
«За этот период новосибирцы смогли увидеть уникальные коллекции из крупнейших музеев страны, посетить образовательные программы от признанных экспертов, познакомиться со спектаклями и музыкальными программами мирового уровня, — отметила Юлия Шуклина. — Правительство Новосибирской области активно поддерживало проведение мероприятий в рамках нацпроекта, в том числе и финансово. Благодаря совместным усилиям нам удалось организовать по-настоящему запоминающиеся культурные события, которые жители и гости Новосибирска могли посещать с семьей, близкими и родными».
Среди самых посещаемых мероприятий года были театральные фестивали, собравшие более 10 тысяч зрителей. В июне прошел III Международный фестиваль театров кукол «Перекресток», на котором выступили 11 российских театров. В сентябре зрители увидели лучшие отечественные мюзиклы на фестивале новых музыкальных проектов «Другие берега». Ноябрь также принес насыщенную программу: в середине месяца стартовал Всероссийский фестиваль камерных спектаклей «Малая форма», а в театре «Глобус» с постановками выступят молодежные коллективы в рамках фестиваля «Театр — PRO». На Всероссийском фестивале «Царица Песня», также проходящем в ноябре, зрители могут услышать шедевры отечественного музыкального искусства.
Знаковым событием для региона стал XI Транссибирский Арт-фестиваль, проходивший на площадке Новосибирской филармонии. Фестиваль включал 18 концертных программ и собрал более 14 тысяч зрителей. В декабре культурную программу года завершит Фестиваль искусств «Белый фестиваль», в рамках которого пройдет 11 концертных программ.
Отдельно министр отметила важные музейные проекты, реализованные в рамках нацпроекта. Так, новосибирцы смогли увидеть работы Рубенса, «египетскую коллекцию» Пушкинского музея. Еще доступна выставка «Государственный Эрмитаж. Парадный выезд императорского двора» в Художественном музее и «Знакомьтесь — Чукотка» в Краеведческом музее.
Кроме того, регион продолжает развивать культурную инфраструктуру. В 2024 году открылись две новые модельные библиотеки — в Чистоозерном районе и городе Оби, выигравшие федеральный конкурс. В Искитиме и Черепаново заработали виртуальные концертные залы, что увеличило число площадок для трансляции концертов и спектаклей из ведущих залов страны до семи.
Нацпроект также помогает региону модернизировать культурные учреждения. В этом году было успешно проведено оснащение музеев, театров и детских школ искусств современным оборудованием, что, по словам министра, стало одним из самых значимых достижений проекта в 2024 году.