В Новосибирской области подвели итоги 2024 года по нацпроекту «Культура»

Среди самых посещаемых мероприятий года были театральные фестивали, собравшие более 10 тысяч зрителей. В июне прошел III Международный фестиваль театров кукол «Перекресток», на котором выступили 11 российских театров. В сентябре зрители увидели лучшие отечественные мюзиклы на фестивале новых музыкальных проектов «Другие берега». Ноябрь также принес насыщенную программу: в середине месяца стартовал Всероссийский фестиваль камерных спектаклей «Малая форма», а в театре «Глобус» с постановками выступят молодежные коллективы в рамках фестиваля «Театр — PRO». На Всероссийском фестивале «Царица Песня», также проходящем в ноябре, зрители могут услышать шедевры отечественного музыкального искусства.