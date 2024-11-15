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Posted 15 ноября, 11:48

Published 15 ноября, 11:48

Modified 15 ноября, 11:57

Updated 15 ноября, 11:57

Это может стать причиной частых мышечных болей

Не спите с открытым окном: об опасной привычке рассказал медик

15 ноября 2024, 11:48
Фото: atas.info. Это может стать причиной частых мышечных болей

Новосибирцам рассказали о вреде привычки открывать окно на ночь

Патофизиолог Сергей Степанов объяснил, почему привычка засыпать в прохладе вредит здоровью.

Как часто вы оставляете окно на ночь открытым? Оказывается, это может стать причиной мышечных болей и невралгии, рассказал патофизиолог Сергей Степанов.

По словам медика, низкие температуры в спальне снижают иммунитет и повышают риски переохлаждения тканей и нерва. Любители свежести рискуют не только проснуться с жаром и насморком, но также с ломкой по всему телу, цитирует слова специалиста телеканал Саратов24.

Комфортную для сна температуру можно устроить, если проветрить комнату, пока в ней никого нет, либо сбавить температуру батарей и отключить обогреватели при их наличии. Также попробуйте заменить тяжелое одеяло на легкую простыню или плед.

Ранее в публикациях Atas.info сообщалось об очередных коммунальных авариях в Новосибирске.

В Новосибирске из-за аварии без отопления остались десятки домов в Октябрьском районе
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