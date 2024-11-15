Не спите с открытым окном: об опасной привычке рассказал медик

По словам медика, низкие температуры в спальне снижают иммунитет и повышают риски переохлаждения тканей и нерва. Любители свежести рискуют не только проснуться с жаром и насморком, но также с ломкой по всему телу, цитирует слова специалиста телеканал Саратов24.