Не спите с открытым окном: об опасной привычке рассказал медик

Posted 15 ноября, 11:48
Published 15 ноября, 11:48
Modified 15 ноября, 11:57
Updated 15 ноября, 11:57
Как часто вы оставляете окно на ночь открытым? Оказывается, это может стать причиной мышечных болей и невралгии, рассказал патофизиолог Сергей Степанов.
По словам медика, низкие температуры в спальне снижают иммунитет и повышают риски переохлаждения тканей и нерва. Любители свежести рискуют не только проснуться с жаром и насморком, но также с ломкой по всему телу, цитирует слова специалиста телеканал Саратов24.
Комфортную для сна температуру можно устроить, если проветрить комнату, пока в ней никого нет, либо сбавить температуру батарей и отключить обогреватели при их наличии. Также попробуйте заменить тяжелое одеяло на легкую простыню или плед.
Ранее в публикациях Atas.info сообщалось об очередных коммунальных авариях в Новосибирске.