Жительница Новосибирска попыталась обжаловать приговор за истязание дочери

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». В зале суда женщина отрицала свою вину и утверждала, что дочь против нее настроила бабушка по линии отца девочки и бывшего супруга подсудимой. Ситуация в семье была крайне непростой: после развода супругов, мужчина забрал девочку, и отказывался отдать ее матери. Однако отец девочки скончался, и мать забрала ее к себе, уточняет «КП-Новосибирск».