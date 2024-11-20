Жительница Новосибирска попыталась обжаловать приговор за истязание дочери

Posted 20 ноября, 08:14
Published 20 ноября, 08:14
Modified 20 ноября, 08:16
Updated 20 ноября, 08:16
О регулярном насилии со стороны родной матери, которое продолжается уже два года, бабушке рассказала 10-летняя девочка. Кроме нее мать одна воспитывает сына-подростка и еще одну маленькую дочь.
В решении новосибирского областного суда указывается, что мать регулярно издевалась над ребенком: она могла угрожать девочке, что убьет ее, если та не будет прилежно учиться, позже начала избивать ее за оценки. Девочка регулярно получала в свой адрес оскорбления нецензурной бранью. За проступки мать могла поставить девочку коленками на горох или выгнать на балкон в тонкой ночной сорочке.
Девочка пожаловалась бабушке и учителям в школе. Синяки на теле ребенка также заметил врач в районной поликлинике. После этого квартиру семьи навестили органы опеки, однако дверь им никто не открыл. Школьные учителя сообщили о ситуации, девочку опросили в полиции и отправили в спеццентр для несовершеннолетних.
В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». В зале суда женщина отрицала свою вину и утверждала, что дочь против нее настроила бабушка по линии отца девочки и бывшего супруга подсудимой. Ситуация в семье была крайне непростой: после развода супругов, мужчина забрал девочку, и отказывался отдать ее матери. Однако отец девочки скончался, и мать забрала ее к себе, уточняет «КП-Новосибирск».
Суд приговорил женщину к трем годам в колонии общего режима. Она попыталась обжаловать приговор, но наказание не изменили.