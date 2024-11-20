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Posted 20 ноября, 08:14

Published 20 ноября, 08:14

Modified 20 ноября, 08:16

Updated 20 ноября, 08:16

Жительница Новосибирска попыталась обжаловать приговор

Жительница Новосибирска попыталась обжаловать приговор за истязание дочери

20 ноября 2024, 08:14
Фото: 1MI. Жительница Новосибирска попыталась обжаловать приговор
Уголовное дело по статье «Истязание» было возбуждено в отношении многодетной матери из Новосибирска. Несмотря на наличие явных доказательств, женщина отрицает свою вину. Решение вынес Октябрьский суд Новосибирска.

О регулярном насилии со стороны родной матери, которое продолжается уже два года, бабушке рассказала 10-летняя девочка. Кроме нее мать одна воспитывает сына-подростка и еще одну маленькую дочь.

В решении новосибирского областного суда указывается, что мать регулярно издевалась над ребенком: она могла угрожать девочке, что убьет ее, если та не будет прилежно учиться, позже начала избивать ее за оценки. Девочка регулярно получала в свой адрес оскорбления нецензурной бранью. За проступки мать могла поставить девочку коленками на горох или выгнать на балкон в тонкой ночной сорочке.

Девочка пожаловалась бабушке и учителям в школе. Синяки на теле ребенка также заметил врач в районной поликлинике. После этого квартиру семьи навестили органы опеки, однако дверь им никто не открыл. Школьные учителя сообщили о ситуации, девочку опросили в полиции и отправили в спеццентр для несовершеннолетних.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». В зале суда женщина отрицала свою вину и утверждала, что дочь против нее настроила бабушка по линии отца девочки и бывшего супруга подсудимой. Ситуация в семье была крайне непростой: после развода супругов, мужчина забрал девочку, и отказывался отдать ее матери. Однако отец девочки скончался, и мать забрала ее к себе, уточняет «КП-Новосибирск».

Суд приговорил женщину к трем годам в колонии общего режима. Она попыталась обжаловать приговор, но наказание не изменили.

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