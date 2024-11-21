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Posted 21 ноября, 05:59

Published 21 ноября, 05:59

Modified 21 ноября, 06:01

Updated 21 ноября, 06:01

Аэропорт Толмачево Новосибирск

Мечтал о Новосибирске, а город встретил сломанным туалетом: гость о столице Сибири

21 ноября 2024, 05:59
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Аэропорт Толмачево Новосибирск

Новосибирск встречает гостей города сломанными туалетами в аэропорту Толмачево

Десятки тысяч туристов ежегодно приезжают в Новосибирск, как же их встречает столица Сибири? Гость города поделился первыми впечатлениями о городе с редакцией Atas.info

Аэропорт — первое, что видит человек, прибывший в Новосибирск на самолете. К сожалению, не всегда встреча оставляет положительное впечатление. В редакцию обратился разочарованный турист, который выразил субъективное мнение о низком уровне гостеприимства в столице Сибири.

Пассажир рейса «Москва — Новосибирск» больше четырех часов провел в небе. Приземлившись, мужчина направился в туалет и неожиданно оказался в огромной очереди. Оказалось, что всему виной сломанные писсуары. Из пяти работали всего три. Остальные были закрыты пакетом для мусора.

Закрытый писсуарЗакрытый писсуар
Закрытый писсуар. Фото: Предоставлено читателем Atas.info

Фактически, Новосибирск встречает гостей сломанными туалетами, оставляя негативное впечатление у туристов. Отметим, что ранее редакция также составила список объектов Правобережья, которые лучше не показывать гостям города.

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#Екатерина Нимко#Общество#Аэропорт#Туризм#Туалет#Гости
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