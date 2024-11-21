Мечтал о Новосибирске, а город встретил сломанным туалетом: гость о столице Сибири

Posted 21 ноября, 05:59
Published 21 ноября, 05:59
Modified 21 ноября, 06:01
Updated 21 ноября, 06:01
Аэропорт — первое, что видит человек, прибывший в Новосибирск на самолете. К сожалению, не всегда встреча оставляет положительное впечатление. В редакцию обратился разочарованный турист, который выразил субъективное мнение о низком уровне гостеприимства в столице Сибири.
Пассажир рейса «Москва — Новосибирск» больше четырех часов провел в небе. Приземлившись, мужчина направился в туалет и неожиданно оказался в огромной очереди. Оказалось, что всему виной сломанные писсуары. Из пяти работали всего три. Остальные были закрыты пакетом для мусора.
Фактически, Новосибирск встречает гостей сломанными туалетами, оставляя негативное впечатление у туристов. Отметим, что ранее редакция также составила список объектов Правобережья, которые лучше не показывать гостям города.