Мечтал о Новосибирске, а город встретил сломанным туалетом: гость о столице Сибири

Пассажир рейса «Москва — Новосибирск» больше четырех часов провел в небе. Приземлившись, мужчина направился в туалет и неожиданно оказался в огромной очереди. Оказалось, что всему виной сломанные писсуары. Из пяти работали всего три. Остальные были закрыты пакетом для мусора.