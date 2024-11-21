Цвета интерьера, выдающие в 2025 году давно отжившие вкусы и редкое упрямство

Posted 21 ноября, 08:03
Published 21 ноября, 08:03
Modified 21 ноября, 08:05
Updated 21 ноября, 08:05
2024 год стал переломным для тех, кто занимается ремонтом и дизайном жилых помещений, так как произошел значительный сдвиг предпочтений и вкусов. Если говорить глобально, то тренд на тихую и безмятежную роскошь, холодные белые кухни и однотонные цвета спален стали уходить в прошлое.
Люди ощутили потребность внести в свои дома краски, насыщенность жизни, личные вещи с историей взамен унылым и дизайнерским решениям. Это не просто переход от одного цвета к другому, они отражают образ жизни в конкретный период времени.
Габриэла Айзенхарт, основательница и главный дизайнер Silo Studios, делится с Better Homes & Gardens мнением о том, какие цветовые тренды исчезнут, и чем их заменят. Эксперт прогнозирует, что в следующем году будут популярны насыщенные оттенки, приглушённые цвета и фактурные покрытия, а также рассказывает, от чего стоит отказаться.
Как показывает недавнее исследование «Цвет 2025 года», в следующем году будут популярны насыщенные и глубокие оттенки, которые заменят total белые помещения, например, кухни и ванные комнаты.
«За последние несколько лет интерьеры в белых цветах отошли на второй план, уступив место землистым тонам и более насыщенным оттенкам, и я думаю, что эта тенденция сохранится в 2025 году», — рассказывает Эйзенхарт.
Это могут быть притягательные рубиновые или глубокие коричневые оттенки, создающие одновременно смелую и уютную атмосферу.
В прошлом году произошел сильный сдвиг от холодных серых тонов, которые доминировали в дизайне более десяти лет, в сторону более уютных, теплых нейтральных тонов. Коричневый цвет, который раньше доминировал в 90-х, получил новую жизнь.
«Нейтральные цвета сместятся в сторону теплых земных тонов, — делится Габриэла. — Такие оттенки, как шоколадно-коричневый, тёплый бежевый и классический серо-коричневый, могут выглядеть удивительно изысканно, если использовать их в тональной цветовой палитре и сочетать с натуральными материалами, такими как дерево, кожа и камень».
Вместо ярких оттенков акцентных цветов будут более мягкие. Эксперт считает, что более приглушенные цвета создают контраст более деликатным и доступным способом, создавая комфортные пространства.
Они также хорошо сочетаются с землистыми цветовыми палитрами и пространствами, где вы хотите создать спокойную и безмятежную атмосферу.
Тенденции в мире дизайна интерьеров — это не только оттенки: текстура может стать таким же выразительным элементом дизайна, как и цвет. В 2025 году Эйзенхарт советует отказаться от глянцевых поверхностей, которые придают гламурный вид и больше всего подходят авангардному направлению, а обратить внимание на более естественные тона.
«Особо популярны будут матовые и текстурированные техники, например, известковая побелка или штукатурка», — рассказывает дизайнер.
Известковая побелка придает стенам текстурированный вид и мгновенно наполняет пространство очарованием старины. С ее помощью можно отделывать потолок, а для стен использовать декоративную штукатурку, которая была в моде в 90-х годах. Такая отделка придает жилью ощущение давно построенного дома с историей.
«В 2025 году тенденции в области красок будут сосредоточены на создании комфортных, доступных пространств, в которых можно чувствовать связь с природой», — считает Эйзенхарт.
Тренд вписывается в новое направление биофильного дизайна, который популязирует природу и переносит её в интерьер с помощью декоративных элементов и цвета. Это не просто добавление оттенков зелёного, как например актуальный оливковый, но также включает в себя отказ от чистых белых оттенков в пользу более мягких полутонов белого. Происходит отказ от холодных серых оттенков и погружение в мир тёплых нейтральных цветов, таких как коричневый.
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