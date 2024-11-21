Цвета интерьера, выдающие в 2025 году давно отжившие вкусы и редкое упрямство

Тренд вписывается в новое направление биофильного дизайна, который популязирует природу и переносит её в интерьер с помощью декоративных элементов и цвета. Это не просто добавление оттенков зелёного, как например актуальный оливковый, но также включает в себя отказ от чистых белых оттенков в пользу более мягких полутонов белого. Происходит отказ от холодных серых оттенков и погружение в мир тёплых нейтральных цветов, таких как коричневый.