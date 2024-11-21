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Posted 21 ноября, 08:03

Published 21 ноября, 08:03

Modified 21 ноября, 08:05

Updated 21 ноября, 08:05

Какие цвета в интерьере будут в моде в 2025 году по мнению эксперта

Цвета интерьера, выдающие в 2025 году давно отжившие вкусы и редкое упрямство

21 ноября 2024, 08:03
Фото: Изображение Midjourney. Какие цвета в интерьере будут в моде в 2025 году по мнению эксперта
В вашей квартире модный интерьер в серых тонах, который был популярен 10 лет назад? Новый год — самое время для небольшого ремонта, чтобы сменить надоевшую обстановку и обновить тренды, которые уже давно не актуальны. Рассказываем о самых глобальных изменениях дизайна кухни, спальни и гостинной.

2024 год стал переломным для тех, кто занимается ремонтом и дизайном жилых помещений, так как произошел значительный сдвиг предпочтений и вкусов. Если говорить глобально, то тренд на тихую и безмятежную роскошь, холодные белые кухни и однотонные цвета спален стали уходить в прошлое.

Люди ощутили потребность внести в свои дома краски, насыщенность жизни, личные вещи с историей взамен унылым и дизайнерским решениям. Это не просто переход от одного цвета к другому, они отражают образ жизни в конкретный период времени.

Габриэла Айзенхарт, основательница и главный дизайнер Silo Studios, делится с Better Homes & Gardens мнением о том, какие цветовые тренды исчезнут, и чем их заменят. Эксперт прогнозирует, что в следующем году будут популярны насыщенные оттенки, приглушённые цвета и фактурные покрытия, а также рассказывает, от чего стоит отказаться.

1. Вместо белой палитры яркие оттенки

Насыщенный ягодный цвет спальниНасыщенный ягодный цвет спальни
Насыщенный ягодный цвет спальни. Фото: Изображение Midjourney

Как показывает недавнее исследование «Цвет 2025 года», в следующем году будут популярны насыщенные и глубокие оттенки, которые заменят total белые помещения, например, кухни и ванные комнаты.

«За последние несколько лет интерьеры в белых цветах отошли на второй план, уступив место землистым тонам и более насыщенным оттенкам, и я думаю, что эта тенденция сохранится в 2025 году», — рассказывает Эйзенхарт.

Это могут быть притягательные рубиновые или глубокие коричневые оттенки, создающие одновременно смелую и уютную атмосферу.

2. Отказываемся от холодных тонов в пользу теплых и нейтральных

Теплые цвета спальниТеплые цвета спальни
Теплые цвета спальни. Фото: Изображение Midjourney

В прошлом году произошел сильный сдвиг от холодных серых тонов, которые доминировали в дизайне более десяти лет, в сторону более уютных, теплых нейтральных тонов. Коричневый цвет, который раньше доминировал в 90-х, получил новую жизнь.

«Нейтральные цвета сместятся в сторону теплых земных тонов, — делится Габриэла. — Такие оттенки, как шоколадно-коричневый, тёплый бежевый и классический серо-коричневый, могут выглядеть удивительно изысканно, если использовать их в тональной цветовой палитре и сочетать с натуральными материалами, такими как дерево, кожа и камень».

3. Меняем яркие цвета на приглушенные тона

Приглушенные тона в гостиннойПриглушенные тона в гостинной
Приглушенные тона в гостинной. Фото: Изображение Midjourney

Вместо ярких оттенков акцентных цветов будут более мягкие. Эксперт считает, что более приглушенные цвета создают контраст более деликатным и доступным способом, создавая комфортные пространства.

Они также хорошо сочетаются с землистыми цветовыми палитрами и пространствами, где вы хотите создать спокойную и безмятежную атмосферу.

4. Выбираем матовые и текстурированные покрытия

Матовые текстуры на кухнеМатовые текстуры на кухне
Матовые текстуры на кухне. Фото: Изображение Midjourney

Тенденции в мире дизайна интерьеров — это не только оттенки: текстура может стать таким же выразительным элементом дизайна, как и цвет. В 2025 году Эйзенхарт советует отказаться от глянцевых поверхностей, которые придают гламурный вид и больше всего подходят авангардному направлению, а обратить внимание на более естественные тона.

«Особо популярны будут матовые и текстурированные техники, например, известковая побелка или штукатурка», — рассказывает дизайнер.

Известковая побелка придает стенам текстурированный вид и мгновенно наполняет пространство очарованием старины. С ее помощью можно отделывать потолок, а для стен использовать декоративную штукатурку, которая была в моде в 90-х годах. Такая отделка придает жилью ощущение давно построенного дома с историей.

5. Забудьте о сером цвете — в моде природные тона

Кухня в зеленых тонахКухня в зеленых тонах
Кухня в зеленых тонах. Фото: Изображение Midjourney
«В 2025 году тенденции в области красок будут сосредоточены на создании комфортных, доступных пространств, в которых можно чувствовать связь с природой», — считает Эйзенхарт.

Тренд вписывается в новое направление биофильного дизайна, который популязирует природу и переносит её в интерьер с помощью декоративных элементов и цвета. Это не просто добавление оттенков зелёного, как например актуальный оливковый, но также включает в себя отказ от чистых белых оттенков в пользу более мягких полутонов белого. Происходит отказ от холодных серых оттенков и погружение в мир тёплых нейтральных цветов, таких как коричневый.

Ранее мы рассказывали, с какой елкой встречать Новый год в 2025 году.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Дизайн#КЦ#Дом и сад#Интерьер#2025
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