Ноябрьский уход за декабристом: помогаем растению зацвести к новогодним праздникам

Posted 20 ноября, 20:46
Published 20 ноября, 20:46
Modified 20 ноября, 20:48
Updated 20 ноября, 20:48
Несмотря на то, что растение называют декабристом, его официальное название Schlumbergera Truncata или Schlumbergera x buckleyi. Оно обычно цветёт с конца ноября до конца января, откуда и пошло его праздничное название. Как за ним ухаживать рассказали в Сountryliving.
Чтобы шлюмбергера зацвела, важно создать в доме подходящие условия. Поскольку растение хорошо растёт в условиях продолжительных ночей и коротких дней, то идеально подходит для регионов с продолжительной зимой. Главное — держать горшок в темноте большую часть дня, чтобы у него было больше шансов зацвести.
«Ему потребуется около 4–8 часов яркого рассеянного солнечного света, после чего должен быть период полной темноты: в идеале около 13 часов», — рассказывает эксперт по цветам Eflorist Дэвид Дайер.
Лучшее место для рождественского кактуса — это место, куда попадает яркий рассеянный свет, поэтому идеально подойдёт окно, куда не попадают прямые солнечные лучи.
«Кроме того, поскольку эти растения любят влажность, если поместить их в комнату с более высоким уровнем влажности, они будут лучше расти и цвести», — советует Джош Новелл, директор садового центра Polhill.
У декабрист длинные стебли, которые свисают, а не стоят прямо. Он обильно цветёт на конце каждого стебля. Рождественские кактусы, достигающие 45 см в диаметре, лучше всего растут в широком горшке, а не в глубоком.
Растение также нуждается во влажной атмосфере, и этого легко добиться, поставив горшок на блюдце с гравием или галькой. Постоянно поддерживайте гравий во влажном состоянии, но не заливайте его водой.
Когда сезон цветения закончится, сократите количество поливов и поливайте так, чтобы почва оставалась слегка влажной. После цветения растению нужно время на отдых и восстановление. Перенесите растение в более прохладное помещение, в идеале с температурой 12–15 °C.
Оставьте растение в покое вплоть до конца марта, когда потребуется пересадка. Это ознаменует начало нового вегетационного периода, который продлится до конца сентября.
Выберите горшок, который немного больше предыдущего, так как рождественские кактусы любят плотно прилегать к своему контейнеру. Используйте компост для кактусов, а если его нет, можно использовать смесь на основе суглинка, содержащую листовой перегной и песок.
Держите только что пересаженное растение в более тёплом месте, при температуре около 18–20 °C. Поливайте немного чаще обычного и добавляйте жидкие удобрения для комнатных растений.
Когда минует угроза заморозков, рождественский кактус можно вынести на лето в тенистое место на улице, чтобы стимулировать рост новых побегов. Убедитесь, что он защищён от слизней, и регулярно проверяйте состояние растения.
С наступлением осени, когда дни становятся короче, сократите полив и переставьте горшок в более прохладное место. Это важно, так как даёт растению немного времени на отдых, пока формируются цветочные почки. Как только они появятся, пора вернуть растение в дом и держать его при более высокой температуре — около 18–20°C.
Чтобы ваши декабристы зацвели, нужно обеспечить растению покой в феврале–марте, а затем снова в конце сентября. Колебания температуры в сочетании с разным уровнем полива способствуют цветению.
По мере взросления растение становится густым и вытянутым. Вы можете придать ему более пышный вид, удалив верхушки стеблей, а также самые старые и повреждённые стебли.
Размножение рождественского кактуса — довольно простая задача. Всё, что вам нужно сделать, это срезать несколько нижних стеблей в мае. Дайте им подсохнуть в помещении в течение нескольких дней, пока ранка внизу не подсохнет и не начнёт заживать.
В этот момент поместите черенок в горшок, аккуратно вдавив его в компост, удерживая вертикально. Убедитесь, что нижняя часть черенка находится на глубине не более 1 см под поверхностью.
Держите при температуре около 18–20 °C и вдали от прямых солнечных лучей. Периодически поливайте и опрыскивайте. Для укоренения может потребоваться до 12 недель, после чего растение следует пересадить в отдельный горшок.
Считается, что при правильном уходе декабрист может прожить от 20 до 30 лет — приличный срок для комнатного растения.
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