Ноябрьский уход за декабристом: помогаем растению зацвести к новогодним праздникам

С наступлением осени, когда дни становятся короче, сократите полив и переставьте горшок в более прохладное место. Это важно, так как даёт растению немного времени на отдых, пока формируются цветочные почки. Как только они появятся, пора вернуть растение в дом и держать его при более высокой температуре — около 18–20°C.