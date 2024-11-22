Троллейбусный парк Новосибирска обновили на 80%

Posted 22 ноября, 10:01
Published 22 ноября, 10:01
Modified 22 ноября, 10:03
Updated 22 ноября, 10:03
Обновление троллейбусного парка в областной столице продолжается. С 2022 года поставлено 258 единиц транспорта: 58 поступили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», еще 200 — по лизинговым контрактам. Низкопольные троллейбусы модели «Горожанин» приспособлены для перевозки маломобильных граждан, в них установлены современные системы кондиционирования, отопления, бескондукторной оплаты. Транспортную доступность отдаленных микрорайонов позволяет увеличить автономный ход новых троллейбусов.
Как отметил глава города, в стратегических планах развития пассажирского транспорта, троллейбус будет играть ключевую роль, ведь в столице Сибири разветвленная контактная сеть, что является конкурентным преимуществом. Возможности автономного хода позволяют существенно увеличить протяженность существующих троллейбусных маршрутов, не вкладывая средства в строительство контактной сети.
«Новыми машинами „Горожанин“ укомплектованы 11 из 14 городских троллейбусных маршрутов, 10 из них получили продление в такие густонаселенные микрорайоны как „Снегири“, „Родники“, „Плющихинский“, „Стрижи“, жилые массивы „Новомарусино“, „Дивногорский“, Южно-Чемской и на ул. Выборной. Подключение крупных жилмассивов дало нам существенное увеличение пассажиропотока. По итогам 10 месяцев 2024 года прирост составил более 20% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.
Троллейбусный транспорт в Новосибирске становится все более популярным не только из-за широкой сети маршрутов, но и благодаря надежной работе. Система управления городским электротранспортом основана на заключении контрактов с муниципалитетом, которые четко определяют количество поездок и время работы маршрутов. По словам Михаила Никулина, троллейбус сегодня демонстрирует лучшие результаты в сфере перевозки пассажиров.