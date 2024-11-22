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Posted 22 ноября, 10:01

Published 22 ноября, 10:01

Modified 22 ноября, 10:03

Updated 22 ноября, 10:03

Троллейбус все больше становится удобным для пассажиров

Троллейбусный парк Новосибирска обновили на 80%

22 ноября 2024, 10:01
Фото: мэрия Новосибирска. Троллейбус все больше становится удобным для пассажиров
В Новосибирске обновили троллейбусы практически на 80%: за два года в город поступило 258 современных троллейбусов с автономным ходом, что позволило укомплектовать маршруты подвижным составом и оптимизировать маршрутную сеть, о чем сообщил на выездном совещании мэр Максим Кудрявцев.

Обновление троллейбусного парка в областной столице продолжается. С 2022 года поставлено 258 единиц транспорта: 58 поступили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», еще 200 — по лизинговым контрактам. Низкопольные троллейбусы модели «Горожанин» приспособлены для перевозки маломобильных граждан, в них установлены современные системы кондиционирования, отопления, бескондукторной оплаты. Транспортную доступность отдаленных микрорайонов позволяет увеличить автономный ход новых троллейбусов.

Как отметил глава города, в стратегических планах развития пассажирского транспорта, троллейбус будет играть ключевую роль, ведь в столице Сибири разветвленная контактная сеть, что является конкурентным преимуществом. Возможности автономного хода позволяют существенно увеличить протяженность существующих троллейбусных маршрутов, не вкладывая средства в строительство контактной сети.

Фото: мэрия Новосибирска
«Новыми машинами „Горожанин“ укомплектованы 11 из 14 городских троллейбусных маршрутов, 10 из них получили продление в такие густонаселенные микрорайоны как „Снегири“, „Родники“, „Плющихинский“, „Стрижи“, жилые массивы „Новомарусино“, „Дивногорский“, Южно-Чемской и на ул. Выборной. Подключение крупных жилмассивов дало нам существенное увеличение пассажиропотока. По итогам 10 месяцев 2024 года прирост составил более 20% по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул замначальника управления пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин.

Троллейбусный транспорт в Новосибирске становится все более популярным не только из-за широкой сети маршрутов, но и благодаря надежной работе. Система управления городским электротранспортом основана на заключении контрактов с муниципалитетом, которые четко определяют количество поездок и время работы маршрутов. По словам Михаила Никулина, троллейбус сегодня демонстрирует лучшие результаты в сфере перевозки пассажиров.

Новые троллейбусы прибыли в Новосибирск — сколько их выйдет на улицы города
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Мэрия#Общественный транспорт#Мэрия Новосибирска#Максим Кудрявцев
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