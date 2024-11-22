Троллейбусный парк Новосибирска обновили на 80%

Троллейбусный транспорт в Новосибирске становится все более популярным не только из-за широкой сети маршрутов, но и благодаря надежной работе. Система управления городским электротранспортом основана на заключении контрактов с муниципалитетом, которые четко определяют количество поездок и время работы маршрутов. По словам Михаила Никулина, троллейбус сегодня демонстрирует лучшие результаты в сфере перевозки пассажиров.