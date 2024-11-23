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Posted 22 ноября, 21:11

Published 22 ноября, 21:11

Modified 22 ноября, 21:11

Updated 22 ноября, 21:11

День Родиона Ледолома отмечают 23 ноября

Родион Ледолом и день памяти 6 апостолов: что нельяз делать 23 ноября — приметы

22 ноября 2024, 21:11
Фото: 1MI. День Родиона Ледолома отмечают 23 ноября
23 ноября в православном календаре отмечается день памяти шести апостолов от семидесяти — Родиона, Ераста, Олимпа, Сосипатра, Куарта и Тертия. Этот день тесно связан с народными верованиями и обрядами, на которые оказало влияние наступление зимних холодов и желание защитить себя от нечистой силы.

Обычаи и традиции 23 ноября

В народе день Родиона и Ераста связан с особыми ритуалами. Основной из них — освящение хлеба и соли в церкви. Считалось, что, угостив этим хлебом животных, можно уберечь их от болезней и обеспечить здоровье на зиму. Люди также съедали кусок освященного хлеба, веря, что он защитит их от злых духов.

Если в этот день планировалась продажа скота, покупателю обязательно передавали хлеб с солью — это должно было принести удачу в новом хозяйстве. На Руси верили, что хлеб и соль обладают священной силой: хлеб символизировал богатство, а соль — защиту от нечистых сил. Поэтому этим угощением предлагалось делиться и с недругами для примирения. Народные традиции призывали также помогать нуждающимся, ведь, по поверьям, их молитвы о благодетелях всегда доходили до Бога.

6 апостолов6 апостолов
6 апостолов. Фото: Икона

Чего нельзя делать 23 ноября

Праздник Родиона и Ераста считался в народе днем строгих запретов. На протяжении веков сложился ряд ограничений, которые призваны были обезопасить человека и его домочадцев:

  1. Не отправляться в дальнюю дорогу — считалось, что путешествие в этот день принесет неудачи из-за непредсказуемой зимней погоды.
  2. Не давать в долг — чтобы не привлечь беду и финансовые затруднения в дом.
  3. Избегать ссор с членами семьи — верили, что в этот день любая мелкая размолвка может перерасти в длительный конфликт.
  4. Не ходить в баню после обеда — баня после полудня считалась местом обитания нечисти, способной навредить здоровью.
  5. Не подметать и не выносить мусор — считалось, что это унесет из дома благополучие и достаток.

Кроме того, в день Родиона и Ераста избегали брачных церемоний: существовало поверье, что брак, заключенный в этот день, не принесет счастья, а супруги будут часто ссориться.

Не выносите мусор в этот деньНе выносите мусор в этот день
Не выносите мусор в этот день. Фото: 1MI

Народные приметы о погоде

Зимняя природа 23 ноября стала источником многих примет и предсказаний. Крестьяне наблюдали за погодой, чтобы понять, какой будет предстоящая зима:

  • Иней на деревьях утром — к заморозкам, вечером — к снегопаду.
  • Ветер в этот день — к сильному похолоданию и метели.
  • Туман или громкое чириканье воробьев — к оттепели.
  • Ненастная погода — к лютым морозам, а если выпадает снег, зима будет теплой.
Сильный ветер может говорить о скором похолоданииСильный ветер может говорить о скором похолодании
Сильный ветер может говорить о скором похолодании. Фото: 1MI

Советы на день

23 ноября православные собираются дома с родными, обсуждают планы на будущее и проводят день за спокойными делами. Хорошо уделить время благотворительности, а также приготовить вкусный ужин, чтобы провести вечер в кругу семьи. Такая атмосфера, по поверьям, помогает наладить отношения, примириться с близкими и настроиться на предстоящую зиму.

Таким образом, 23 ноября — это день, который требует от нас не только заботы о ближних и животных, но и соблюдения особых предосторожностей. Воспринимая этот день как возможность укрепить семейные связи и оградить себя от невзгод, наши предки закладывали основу для спокойной зимы.

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