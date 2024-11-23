Родион Ледолом и день памяти 6 апостолов: что нельяз делать 23 ноября — приметы

Если в этот день планировалась продажа скота, покупателю обязательно передавали хлеб с солью — это должно было принести удачу в новом хозяйстве. На Руси верили, что хлеб и соль обладают священной силой: хлеб символизировал богатство, а соль — защиту от нечистых сил. Поэтому этим угощением предлагалось делиться и с недругами для примирения. Народные традиции призывали также помогать нуждающимся, ведь, по поверьям, их молитвы о благодетелях всегда доходили до Бога.