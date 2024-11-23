Родион Ледолом и день памяти 6 апостолов: что нельяз делать 23 ноября — приметы

Posted 22 ноября, 21:11
Published 22 ноября, 21:11
Modified 22 ноября, 21:11
Updated 22 ноября, 21:11
В народе день Родиона и Ераста связан с особыми ритуалами. Основной из них — освящение хлеба и соли в церкви. Считалось, что, угостив этим хлебом животных, можно уберечь их от болезней и обеспечить здоровье на зиму. Люди также съедали кусок освященного хлеба, веря, что он защитит их от злых духов.
Если в этот день планировалась продажа скота, покупателю обязательно передавали хлеб с солью — это должно было принести удачу в новом хозяйстве. На Руси верили, что хлеб и соль обладают священной силой: хлеб символизировал богатство, а соль — защиту от нечистых сил. Поэтому этим угощением предлагалось делиться и с недругами для примирения. Народные традиции призывали также помогать нуждающимся, ведь, по поверьям, их молитвы о благодетелях всегда доходили до Бога.
Праздник Родиона и Ераста считался в народе днем строгих запретов. На протяжении веков сложился ряд ограничений, которые призваны были обезопасить человека и его домочадцев:
Кроме того, в день Родиона и Ераста избегали брачных церемоний: существовало поверье, что брак, заключенный в этот день, не принесет счастья, а супруги будут часто ссориться.
Зимняя природа 23 ноября стала источником многих примет и предсказаний. Крестьяне наблюдали за погодой, чтобы понять, какой будет предстоящая зима:
23 ноября православные собираются дома с родными, обсуждают планы на будущее и проводят день за спокойными делами. Хорошо уделить время благотворительности, а также приготовить вкусный ужин, чтобы провести вечер в кругу семьи. Такая атмосфера, по поверьям, помогает наладить отношения, примириться с близкими и настроиться на предстоящую зиму.
Таким образом, 23 ноября — это день, который требует от нас не только заботы о ближних и животных, но и соблюдения особых предосторожностей. Воспринимая этот день как возможность укрепить семейные связи и оградить себя от невзгод, наши предки закладывали основу для спокойной зимы.