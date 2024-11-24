Что нельзя делать 25 ноября — народные приметы на день Ивана Милостливого

Posted 24 ноября, 13:26
Published 24 ноября, 13:26
Modified 24 ноября, 13:26
Updated 24 ноября, 13:26
Иоанн Милостивый родился на Кипре в семье губернатора. После трагической утраты своей семьи он посвятил свою жизнь служению Богу и заботе о бедных. На патриаршем посту в Александрии он организовал бесплатное питание для нищих и поддерживал больных, а также выкупал пленных. Его прозвали Милостивым за его добрые дела и заступничество за бедных.
Считается, что 25 ноября — хороший день для молитвы о здоровье детей и близких. Также в этот день важно не забывать делать добрые дела, ведь они смогут облегчить участь умерших родственников.
Согласно народному календарю, 25 ноября отмечается как день, когда наступает холодная зима. На Руси в этот день традиционно завершался свадебный сезон, так как в дальнейшем свадьбы можно было играть только в Масленицу или на Красную горку, в конце зимы. Для девушек, не нашедших пару, наступал долгий период ожидания.
Приметы говорят, что снег, выпавший на Ивана Снежного, обычно пролежит до самой весны, а если в этот день идет дождь, то оттепели могут продолжаться до 4 декабря, до праздника Введения. Также считается, что если в этот день наблюдаются низкие облака, это предвещает морозы, а яркое пламя в печи — сухую и морозную погоду.