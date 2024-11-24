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Posted 24 ноября, 13:26

Published 24 ноября, 13:26

Modified 24 ноября, 13:26

Updated 24 ноября, 13:26

25 ноября — день Ивана Милостливого

Что нельзя делать 25 ноября — народные приметы на день Ивана Милостливого

24 ноября 2024, 13:26
Фото: 1MI. 25 ноября — день Ивана Милостливого
25 ноября в народном календаре — день Ивана Милостивого, также известный как Иван Снежный. Этот день связан с почитанием памяти святого Иоанна, патриарха Александрийского, который жил в VI веке и был известен своей благотворительностью и милосердием.

Святой Иоанн Милостивый

Иоанн Милостивый родился на Кипре в семье губернатора. После трагической утраты своей семьи он посвятил свою жизнь служению Богу и заботе о бедных. На патриаршем посту в Александрии он организовал бесплатное питание для нищих и поддерживал больных, а также выкупал пленных. Его прозвали Милостивым за его добрые дела и заступничество за бедных.

Считается, что 25 ноября — хороший день для молитвы о здоровье детей и близких. Также в этот день важно не забывать делать добрые дела, ведь они смогут облегчить участь умерших родственников.

Иоанн МилостивыйИоанн Милостивый
Иоанн Милостивый. Фото: Икона

Традиции и Обычаи

Согласно народному календарю, 25 ноября отмечается как день, когда наступает холодная зима. На Руси в этот день традиционно завершался свадебный сезон, так как в дальнейшем свадьбы можно было играть только в Масленицу или на Красную горку, в конце зимы. Для девушек, не нашедших пару, наступал долгий период ожидания.

Приметы говорят, что снег, выпавший на Ивана Снежного, обычно пролежит до самой весны, а если в этот день идет дождь, то оттепели могут продолжаться до 4 декабря, до праздника Введения. Также считается, что если в этот день наблюдаются низкие облака, это предвещает морозы, а яркое пламя в печи — сухую и морозную погоду.

Обратите внимание на снегопадОбратите внимание на снегопад
Обратите внимание на снегопад. Фото: 1MI

Народные Приметы на 25 Ноября

Что делать и чего избегать

    • Не думать о плохом. В народе считалось, что плохие мысли в этот день могут материализоваться, поэтому важно сохранять хорошее настроение и не разжигать конфликтов.
    • Не переезжать и не сажать цветы. Переезд в этот день считается неудачным — жизнь на новом месте будет полна бед и неудач. Также не стоит сажать растения, поскольку они могут засохнуть.
    • Не покупать обувь с подругой. Если девушка в этот день решит приобрести обувь в компании подруг, это может привести к неудачам в личной жизни.
    • Не стоит спорить и перечить старшим. День требует смирения и терпимости, потому важно избегать ссор и споров, особенно с родственниками и соседями.
    • Не решать серьезных вопросов. В этот день рекомендуется воздержаться от принятия важных решений — их последствия могут быть неблагоприятными.
Не покупайте обувь с подругойНе покупайте обувь с подругой
Не покупайте обувь с подругой. Фото: 1MI

Что можно делать

      • Делать доброе дело. Поступки доброты в этот день имеют особое значение, особенно если они касаются помощи ближним. Также принято молиться за здоровье детей и близких.
      • Готовить и делать подарки. Это хороший день для покупки подарков для родных и близких. Согласно приметам, вещи, приобретенные в этот день, будут служить долго.
      • Кормить мужа орехами. Считается, что в этот день, если жена накормит мужа орехами, он станет более ласковым и заботливым.
      • Просить о милости. В этот день мужчины становятся необыкновенно щедрыми, и есть поверье, что можно попросить их о чем-то важном.
Не кормите мужа орехамиНе кормите мужа орехами
Не кормите мужа орехами. Фото: 1MI

Приметы на погоду

  • Если воробьи перелетают с места на место, это предвестие сильного ветра.
  • Снег, выпавший в этот день, будет лежать до весны, а сама весна будет поздней.
  • Если дождь начнется 25 ноября, до 4 декабря возможна оттепель, а затем в течение зимы будет влажная погода.
  • Черные облака перед восходом солнца предсказывают плохую погоду.
  • Облака против ветра — к снегопаду.
  • Изморозь с утра — это знак, что к вечеру будет мороз.
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#Алина Гурицкая#Общество#Погода#Россия#Праздники#Молитвы#Народные приметы
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