Что нельзя делать 25 ноября — народные приметы на день Ивана Милостливого

Приметы говорят, что снег, выпавший на Ивана Снежного, обычно пролежит до самой весны, а если в этот день идет дождь, то оттепели могут продолжаться до 4 декабря, до праздника Введения. Также считается, что если в этот день наблюдаются низкие облака, это предвещает морозы, а яркое пламя в печи — сухую и морозную погоду.