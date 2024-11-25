Курс евро поднялся выше 109 рублей: резкий скачок зафиксировали сегодня

На данный момент по официальным данным Банка России курс евро составляет 107,4252 рублей. В социальных сетях новосибирцы публиковали комментарии, в которых выражали беспокойство. Специалисты же предупреждают, что без специальных знаний лучше не пытаться заработать на разнице валют при скачках. Это может обернуться финансовыми потерями.