Курс евро поднялся выше 109 рублей: резкий скачок зафиксировали сегодня

Posted 25 ноября, 12:51
Published 25 ноября, 12:51
Modified 25 ноября, 12:53
Updated 25 ноября, 12:53
По данным Банка России, за последние две недели курс евро поднялся со 104 до 107 рублей. Сегодня в ходе торгов на Мосбирже курс доллара на форексе превысил 104 рубля, евро поднялся выше 109 рублей.
На данный момент по официальным данным Банка России курс евро составляет 107,4252 рублей. В социальных сетях новосибирцы публиковали комментарии, в которых выражали беспокойство. Специалисты же предупреждают, что без специальных знаний лучше не пытаться заработать на разнице валют при скачках. Это может обернуться финансовыми потерями.
Ранее аналитики сообщали, что долларовый индекс российского фондового рынка упал до минимума с марта 2022 года.