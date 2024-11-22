Сибиряк отдал около 9000 рублей за полтора килограмма поддельной икры

Posted 22 ноября, 15:36
Published 22 ноября, 15:36
Modified 22 ноября, 15:38
Updated 22 ноября, 15:38
Семья из Бердска решила запастись икрой к новогоднему столу с рук. Бердчанин договорился о встрече с продавцом, а его жена поехала за товаром. Отдав 8700 рублей наличными за три банки и попробовав икру при продавце, женщина попросила вернуть деньги, но мужчина отказался, утверждая, что в других банках икра хорошего качества.
Покупатели заявили, что есть икру невозможно, от нее «пахнет тиной». Продавец вскоре перестал выходить на связь.
Роспотребнадзор напоминает, что покупать продукты стоит только у проверенных производителей, чтобы избежать неприятных последствий и опасных заболеваний. При выборе икры стоит обратить внимание на структуру, цвет и запах икринок: они должны быть мелкие, однородные, рассыпчатые, без пленки и трещин, со слабым рыбным запахом.
Ранее сообщалось о том, что икра, как и многие другие продукты в Новосибирске, значительно подорожала.