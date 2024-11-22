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Posted 22 ноября, 15:36

Published 22 ноября, 15:36

Modified 22 ноября, 15:38

Updated 22 ноября, 15:38

Житель Новосибирской области купил поддельную икру за 9000 рублей

Сибиряк отдал около 9000 рублей за полтора килограмма поддельной икры

22 ноября 2024, 15:36
Фото: 1MI. Житель Новосибирской области купил поддельную икру за 9000 рублей

Житель Новосибирской области купил поддельную икру за 9000 рублей

Житель Бердска купил 1,5 килограмма поддельной икры у продавца в Интернете. Возвращать деньги за продукт продавец отказался. По сообщению Бердск.Онлайн.

Семья из Бердска решила запастись икрой к новогоднему столу с рук. Бердчанин договорился о встрече с продавцом, а его жена поехала за товаром. Отдав 8700 рублей наличными за три банки и попробовав икру при продавце, женщина попросила вернуть деньги, но мужчина отказался, утверждая, что в других банках икра хорошего качества.

Покупатели заявили, что есть икру невозможно, от нее «пахнет тиной». Продавец вскоре перестал выходить на связь.

Роспотребнадзор напоминает, что покупать продукты стоит только у проверенных производителей, чтобы избежать неприятных последствий и опасных заболеваний. При выборе икры стоит обратить внимание на структуру, цвет и запах икринок: они должны быть мелкие, однородные, рассыпчатые, без пленки и трещин, со слабым рыбным запахом.

Ранее сообщалось о том, что икра, как и многие другие продукты в Новосибирске, значительно подорожала.

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