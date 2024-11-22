Сибиряк отдал около 9000 рублей за полтора килограмма поддельной икры

Семья из Бердска решила запастись икрой к новогоднему столу с рук. Бердчанин договорился о встрече с продавцом, а его жена поехала за товаром. Отдав 8700 рублей наличными за три банки и попробовав икру при продавце, женщина попросила вернуть деньги, но мужчина отказался, утверждая, что в других банках икра хорошего качества.