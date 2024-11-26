Клинеры, догситтеры, хоумстейджеры: россияне все чаще отдают быт на аутсорс

По данным Авито Услуг, каждый пятый (18%) россиянин заказывает уборку у профессионалов. Аналитики фиксируют и значительный прирост интереса к услугам по уходу за гардеробом, в том числе к стирке, химчистке, глажке и мелкому ремонту одежды — за год такие работы стали востребованнее на 61%. Большим спросом у заказчиков пользуются и догситтеры — за год их услуги прибавили в популярности 11%. Лидеры по годовому приросту спроса на уход за животными — Екатеринбург (+32%), Казань (+24%), Новосибирск (+24%) и Краснодар (+23%).