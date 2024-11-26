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Posted 26 ноября, 14:12

Published 26 ноября, 14:12

Modified 26 ноября, 14:14

Updated 26 ноября, 14:14

Новосибирская область заняла второе место по уровню тревожности в СФО

Новосибирск — самый тревожный город в Сибири: что показала статистика

26 ноября 2024, 14:12
Фото: 1MI. Новосибирская область заняла второе место по уровню тревожности в СФО

Новосибирская область заняла второе место по уровню тревожности в СФО

Специалисты проанализировали количество обращений за услугами психологов. Новосибирцы заняли второе место в рейтинге самых тревожных в Сибирском федеральном округе.

Исследование спроса на услуги психологов в регионах СФО провели сотрудники коммуникационного агентства Modifiers. Новосибирская область заняла второе место в рейтинге тревожности. Оказалось, что около трети жителей за этот год интересовалась услугами психологов.

Отмечается, что рынок психологии стремительно растет и расширяется. За 2023 год его объемы составили порядка 100 млрд рублей. Если темпы роста сохранятся на том же уровне, в этом году его объемы могут составить около 125 млрд рублей.

Обратится к специалисту при необходимости вовсе не зазорно для современного человека, ведь длительное нахождение в стрессовом состоянии может быть опасно для здоровья. Ранее новосибирские ученые выявили взаимосвязь стресса и повышенного давления с помощью эксперимента над подопытными грызунами.

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