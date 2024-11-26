Новосибирск — самый тревожный город в Сибири: что показала статистика

Posted 26 ноября, 14:12
Published 26 ноября, 14:12
Modified 26 ноября, 14:14
Updated 26 ноября, 14:14
Исследование спроса на услуги психологов в регионах СФО провели сотрудники коммуникационного агентства Modifiers. Новосибирская область заняла второе место в рейтинге тревожности. Оказалось, что около трети жителей за этот год интересовалась услугами психологов.
Отмечается, что рынок психологии стремительно растет и расширяется. За 2023 год его объемы составили порядка 100 млрд рублей. Если темпы роста сохранятся на том же уровне, в этом году его объемы могут составить около 125 млрд рублей.
Обратится к специалисту при необходимости вовсе не зазорно для современного человека, ведь длительное нахождение в стрессовом состоянии может быть опасно для здоровья. Ранее новосибирские ученые выявили взаимосвязь стресса и повышенного давления с помощью эксперимента над подопытными грызунами.