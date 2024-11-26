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Posted 26 ноября, 20:20

Published 26 ноября, 20:20

Modified 26 ноября, 20:22

Updated 26 ноября, 20:22

15 остановок для речного транспорта по реке Обь оборудуют в Новосибирской области

Речные пассажирские маршруты запустят из Затона в 2025 году

26 ноября 2024, 20:20
Фото: 1MI. 15 остановок для речного транспорта по реке Обь оборудуют в Новосибирской области
15 остановок речного транспорта по Оби оборудуют в Новосибирской области. О планах по развитию инфраструктуры рассказал ТАСС глава «Речфлота» Антон Бочаров.

Причалы оборудуют на р. Обь от Краснообска до Заельцовского бора. Первая остановка появится в Затоне уже в следующем году.

В Затоне на данный момент уже имеются места для отстоя судов, однако необходимо организовать возможность посадки людей с берега, — отметил Бочаров.

Он также заявил, что отсутствие инфраструктуры препятствует развитию речного транспорта в регионе. Ранее с обращением в правительство по этому поводу уже обращались организаторы круизов.

Напомним, ранее сообщалось о возможном появлении речного вокзала на набережной в Новосибирске — сейчас проходят переговоры перевозчика и правительства региона.

300 миллионов потратят на новый речной вокзал в Новосибирске
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#София Самарина#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь
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