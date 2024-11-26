Речные пассажирские маршруты запустят из Затона в 2025 году

Posted 26 ноября, 20:20
Published 26 ноября, 20:20
Modified 26 ноября, 20:22
Updated 26 ноября, 20:22
Причалы оборудуют на р. Обь от Краснообска до Заельцовского бора. Первая остановка появится в Затоне уже в следующем году.
В Затоне на данный момент уже имеются места для отстоя судов, однако необходимо организовать возможность посадки людей с берега, — отметил Бочаров.
Он также заявил, что отсутствие инфраструктуры препятствует развитию речного транспорта в регионе. Ранее с обращением в правительство по этому поводу уже обращались организаторы круизов.
Напомним, ранее сообщалось о возможном появлении речного вокзала на набережной в Новосибирске — сейчас проходят переговоры перевозчика и правительства региона.