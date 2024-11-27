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Posted 27 ноября, 08:58

Published 27 ноября, 08:58

Modified 27 ноября, 09:00

Updated 27 ноября, 09:00

На фестивале будет работать портал в метавселенную

Новосибирский Cookie fest соберет участников со всего мира

27 ноября 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney. На фестивале будет работать портал в метавселенную
О программе Дня ИТ-карьеры Cookie fest рассказал глава регионального Минцифры Сергей Цукарь.

День ИТ-карьеры Cookie fest — это флагманский проект Минцифры Новосибирской области по популяризации ИT-профессий, реализуемый с 2022 года. Мероприятие пройдет при поддержке правительства региона 2 декабря в ГКЗ им. А. М. Каца. Фестиваль вакансий соответствует задачам нового национального проекта «Экономика данных».

«За время проведения участниками стали более 4000 человек, 110 ИТ-компаний-работодателей, несколько сотен человек получили предложение работы или стажировки. Традиционно участниками являются более тысячи человек — студенты ИТ-специальностей вузов и колледжей, выпускники, молодые специалисты, все, кому интересна сфера информационных технологий», — отметил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

На площадке фестиваля будет работать VR-зона, с помощью гарнитуры виртуальной реальности участники смогут погрузиться во впечатляющую атмосферу космоса и безграничных возможностей. Помимо этого, на сайте Cookie Fest со 2 по 8 декабря появится онлайн-портал в метавселенную: виртуальные стенды работодателей, где можно будет узнать о вакансиях и отправить резюме.

В выставке стендов крупных российских работодателей примут участие более 30 российских и региональных компаний и цифровых экосистем.

В партнерстве с Передовой инженерной школой НГУ и бизнес-клубом «Крона» с 29 ноября по 2 декабря пройдет мероприятие-спутник — Хакатон. Это командные соревнования, где участники столкнутся с решением реальных кейсов ИТ-бизнеса, а в дальнейшем смогут получить оффер от партнеров фестиваля. Зарегистрировалось более 300 участников.

По словам Сергея Цукаря, ИТ-отрасль региона динамично развивается. Среднемесячная заработная плата в отрасли за девять месяцев этого года также показала рост более чем на 17% и составила почти 134,5 тысяч рублей, это 188% от среднеобластного уровня.

Повышение качества подготовки ИТ-специалистов в вузах и других образовательных организациях за счет привлечения профильных ИТ-компаний — одно из направлений деятельности Минцифры России. В регионе для этих целей в этом году по поручению губернатора Андрея Травникова утверждена отраслевая программа по развитию кадрового потенциала ИТ-отрасли.

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