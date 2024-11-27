Новосибирский Cookie fest соберет участников со всего мира

На площадке фестиваля будет работать VR-зона, с помощью гарнитуры виртуальной реальности участники смогут погрузиться во впечатляющую атмосферу космоса и безграничных возможностей. Помимо этого, на сайте Cookie Fest со 2 по 8 декабря появится онлайн-портал в метавселенную: виртуальные стенды работодателей, где можно будет узнать о вакансиях и отправить резюме.