Предпринимателя и чиновника в Новосибирске уличили в махинациях на 32 миллиона

Posted 27 ноября, 10:28
Published 27 ноября, 10:28
Modified 27 ноября, 10:30
Updated 27 ноября, 10:30
Предприниматель заключил контракты на поставку компьютеров в школы Новосибирска. Предполагается, что ему была оказана поддержка вышестоящего покровителя.
Он якобы поставил оборудование на 32 миллиона по завышенным ценам, с явным несоответствием приложенной документации. Предприниматель был задержан, а его дом подвергли обыску. В отношении экс-сотрудника администрации решение пока не приняли.
Дополнительно стало известно, что в мошенническом сговоре может быть замешана вся семья: сестра предпринимателя является супругой сына чиновника.