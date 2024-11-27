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Posted 27 ноября, 10:28

Published 27 ноября, 10:28

Modified 27 ноября, 10:30

Updated 27 ноября, 10:30

Новосибирских предпринимателя и чиновника уличили в махинациях на 32 миллиона

Предпринимателя и чиновника в Новосибирске уличили в махинациях на 32 миллиона

27 ноября 2024, 10:28
Фото: 1MI. Новосибирских предпринимателя и чиновника уличили в махинациях на 32 миллиона
Бывший чиновник помог предпринимателю в махинациях более чем на 30 миллионов.

Предприниматель заключил контракты на поставку компьютеров в школы Новосибирска. Предполагается, что ему была оказана поддержка вышестоящего покровителя.

Он якобы поставил оборудование на 32 миллиона по завышенным ценам, с явным несоответствием приложенной документации. Предприниматель был задержан, а его дом подвергли обыску. В отношении экс-сотрудника администрации решение пока не приняли.

Дополнительно стало известно, что в мошенническом сговоре может быть замешана вся семья: сестра предпринимателя является супругой сына чиновника.

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