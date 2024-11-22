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Posted 22 ноября, 14:26

Published 22 ноября, 14:26

Modified 22 ноября, 14:28

Updated 22 ноября, 14:28

Девочка сбежала из дома отца и мачехи

Бастрыкин заинтересовался побегом ребёнка из семьи в Новосибирске

22 ноября 2024, 14:26
Фото: 1MI. Девочка сбежала из дома отца и мачехи
В Новосибирске девочка сбежала от мачехи, которая била и оскорбляла ее. Проверку проведет следствие.

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту побега девочки-подростка из дома отца. в СМИ сообщается, что девочка терпела побои и оскорбления.

После развода родителей, суд постановил, что ребенок должен жить с отцом и его новой супругой в Куйбышево. Однако девочка решила сбежать к матери в другое село. По словам несовершеннолетней, ее били и контролировали. Об инциденте ранее сообщалось в материале Atas.info.

Следственные органы проведут проверку по факту истязания и ненадлежащего исполнения обязанностей. Доложить о ходе следствия поручено руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г.

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