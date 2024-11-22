Бастрыкин заинтересовался побегом ребёнка из семьи в Новосибирске

Posted 22 ноября, 14:26
Published 22 ноября, 14:26
Modified 22 ноября, 14:28
Updated 22 ноября, 14:28
Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту побега девочки-подростка из дома отца. в СМИ сообщается, что девочка терпела побои и оскорбления.
После развода родителей, суд постановил, что ребенок должен жить с отцом и его новой супругой в Куйбышево. Однако девочка решила сбежать к матери в другое село. По словам несовершеннолетней, ее били и контролировали. Об инциденте ранее сообщалось в материале Atas.info.
Следственные органы проведут проверку по факту истязания и ненадлежащего исполнения обязанностей. Доложить о ходе следствия поручено руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г.