Бастрыкин заинтересовался побегом ребёнка из семьи в Новосибирске

После развода родителей, суд постановил, что ребенок должен жить с отцом и его новой супругой в Куйбышево. Однако девочка решила сбежать к матери в другое село. По словам несовершеннолетней, ее били и контролировали. Об инциденте ранее сообщалось в материале Atas.info.