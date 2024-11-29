Новые правила эвакуации авто предложили в Госдуме

Posted 29 ноября, 13:43
Published 29 ноября, 13:43
Modified 29 ноября, 16:14
Updated 29 ноября, 16:14
С инициативой выступил экспертный совет при комитете Госдумы. В случае, если закон примут, правоохранители будут обязаны сделать предварительный звонок владельцу автомобиля, перед тем, как забрать его на штрафстоянку, если транспортное средство не создает критической ситуации на дороге. За это время автомобилист может дойти и припарковаться так, чтобы не нарушать правила.
Сотрудники ГИБДД смогут установить мобильный номер владельца по госреестру. Звонить предлагается не менее чем за 10 минут до трех раз.
Ранее сообщалось о массовом ДТП в Новосибирске. На мосту столкнулись кроссовер, фура и трамвай.