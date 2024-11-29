Новые правила эвакуации авто предложили в Госдуме

С инициативой выступил экспертный совет при комитете Госдумы. В случае, если закон примут, правоохранители будут обязаны сделать предварительный звонок владельцу автомобиля, перед тем, как забрать его на штрафстоянку, если транспортное средство не создает критической ситуации на дороге. За это время автомобилист может дойти и припарковаться так, чтобы не нарушать правила.