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Posted 29 ноября, 13:43

Published 29 ноября, 13:43

Modified 29 ноября, 16:14

Updated 29 ноября, 16:14

Новые правила эвакуации авто предложили в Госдуме

Новые правила эвакуации авто предложили в Госдуме

29 ноября 2024, 13:43
Фото: 1MI. Новые правила эвакуации авто предложили в Госдуме
В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается звонить владельцам авто за 10 минут до эвакуации на штрафстоянку.

С инициативой выступил экспертный совет при комитете Госдумы. В случае, если закон примут, правоохранители будут обязаны сделать предварительный звонок владельцу автомобиля, перед тем, как забрать его на штрафстоянку, если транспортное средство не создает критической ситуации на дороге. За это время автомобилист может дойти и припарковаться так, чтобы не нарушать правила.

Сотрудники ГИБДД смогут установить мобильный номер владельца по госреестру. Звонить предлагается не менее чем за 10 минут до трех раз.

Ранее сообщалось о массовом ДТП в Новосибирске. На мосту столкнулись кроссовер, фура и трамвай.

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