Право собственности на автомобиль теперь можно подтвердить через Госуслуги

Рынок автомобилей с пробегом продолжает демонстрировать уверенный рост: в третьем квартале 2024 года спрос на такие машины увеличился как в масштабах страны, так и в отдельных регионах. В Новосибирской области, например, объем продаж вырос на 16,3% за квартал и на 24,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эта динамика подчеркивает, что покупатели все чаще делают выбор в пользу б/у авто, но при этом ищут способы минимизировать риски.