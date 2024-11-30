Григорий Зимоуказатель — народные приметы, что нельзя делать 30 ноября

Ходить в грязной одежде или неумытым. Считалось, что это отпугивает удачу и привлекает беды. Утро начинали с омовения, а вечером обязательно посещали баню, чтобы очистить тело и дух.

Примерять чужие кольца. Особенно под запретом были обручальные кольца. Считалось, что это приведет к одиночеству или утрате счастья в личной жизни.

Ссориться с близкими. Любые конфликты и обиды на Григория могли стать причиной долгих неудач и даже потерь в семье.

Брать в долг и одалживать. Деньги, занятые 30 ноября, могли навлечь финансовые трудности как для заемщика, так и для дающего.

Планировать дальние поездки. Любая дорога в этот день считалась неблагоприятной, а путешествия — опасными.