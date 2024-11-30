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Posted 30 ноября, 10:22

Published 30 ноября, 10:22

Modified 30 ноября, 10:24

Updated 30 ноября, 10:24

Пара звездных танцоров Веры Бондаревой и Романа Каграманова координально сменит имидж

Пара звездных танцоров Веры Бондаревой и Романа Каграманова координально сменит имидж

30 ноября 2024, 10:22
Фото: Шоу «Звездные танцы» ТНТ.
Завтра в 21.30 в новом выпуске шоу «Звездные танцы» 16+ на ТНТ Вера Бондарева исполнит румбу в паре с Романом Каграмановым.

Митя Фомин покинул шоу в прошлом выпуске. Только трое участников из Новосибирска остались в проекте.

В прошлом выпуске пара Веры и Романа получила крайне низкие оценки жюри. Наставница пары Татьяна Денисова решила сменить имидж танцоров. Заявляется, что в новом лирическом и глубоком номере придется изменить харизму Каграманова.

Сам Роман не уверен в успехе смены своего имиджа, ведь фанаты привыкли видеть его легким и улыбающимся. Он заявил, что их концерт может стать последним.

Окажутся ли слова танцора пророческими, узнаем в субботу в 23:00 на ТНТ, 16+.

Роман КаграмановРоман Каграманов
Роман Каграманов. Фото: Шоу «Звездные танцы» ТНТ
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