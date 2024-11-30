Пара звездных танцоров Веры Бондаревой и Романа Каграманова координально сменит имидж

Posted 30 ноября, 10:22
Published 30 ноября, 10:22
Modified 30 ноября, 10:24
Updated 30 ноября, 10:24
Митя Фомин покинул шоу в прошлом выпуске. Только трое участников из Новосибирска остались в проекте.
В прошлом выпуске пара Веры и Романа получила крайне низкие оценки жюри. Наставница пары Татьяна Денисова решила сменить имидж танцоров. Заявляется, что в новом лирическом и глубоком номере придется изменить харизму Каграманова.
Сам Роман не уверен в успехе смены своего имиджа, ведь фанаты привыкли видеть его легким и улыбающимся. Он заявил, что их концерт может стать последним.
Окажутся ли слова танцора пророческими, узнаем в субботу в 23:00 на ТНТ, 16+.