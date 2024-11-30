Самый юный певец из Новосибирска записал гимн шоу «Голос»

Posted 30 ноября, 10:51
Published 30 ноября, 10:51
Modified 30 ноября, 10:53
Updated 30 ноября, 10:53
Песню «Голос на первом» Лев Соловьев посвятил каждому из тех, кто принимает участие в создании музыкального шоу и следует своим мечтам.
Несмотря на то, что песня появилась после того, как Лев покинул проект, юный певец счастлив посвятить сингл шоу и заявляет, что «Голос» навсегда останется в его сердце.
Свою первую авторскую песню «Хулиган» юный певец записал в 5 лет. Лев получил официальный сертификат «Интеррекорд», подтверждающий его статус самого молодого певца в мире.
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