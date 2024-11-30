atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 10:51

Published 30 ноября, 10:51

Modified 30 ноября, 10:53

Updated 30 ноября, 10:53

Самый юный певец из Новосибирска записал гимн шоу «Голос»

Самый юный певец из Новосибирска записал гимн шоу «Голос»

30 ноября 2024, 10:51
Фото: 1MI. Самый юный певец из Новосибирска записал гимн шоу «Голос»
Песня 9-летнего звездного новосибирца стала гимном шоу «Голос. Дети».

Песню «Голос на первом» Лев Соловьев посвятил каждому из тех, кто принимает участие в создании музыкального шоу и следует своим мечтам.

Несмотря на то, что песня появилась после того, как Лев покинул проект, юный певец счастлив посвятить сингл шоу и заявляет, что «Голос» навсегда останется в его сердце.

Свою первую авторскую песню «Хулиган» юный певец записал в 5 лет. Лев получил официальный сертификат «Интеррекорд», подтверждающий его статус самого молодого певца в мире.

Ранее сообщалось о новых планах наставницы пары танцоров Веры Бондаревой и Романа Каграманова в шоу «Звездные танцы»: рассказали, чем удивят нас звезды в новом выпуске.

Пара звездных танцоров Веры Бондаревой и Романа Каграманова координально сменит имидж
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, сколько составляет гонорар звездного ведущего Леонида ЯкубовичаНовосибирцы приняли участие в реалити-шоу «Работяги» ради 10 миллионов рублейКонцерт скандального рэпера отменили в Новосибирске
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Сибирь#Звезды#ТВ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика