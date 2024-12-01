Новосибирскую область накроет мощный снегопад

Posted 1 декабря, 07:07
Published 1 декабря, 07:07
Modified 1 декабря, 07:09
Updated 1 декабря, 07:09
Погода в Новосибирской области всю неделю будет очень снежной. Синоптики предупреждают, что к региону приближается мощный антициклон. Именно он принесет обильные осадки в виде снега. При этом температура воздуха в среднем будет выше, чем обычно.
С понедельника и до воскресенья на территории Новосибирской области не ожидается сильных морозов. Температура воздуха составит днем -5…-10. Ночью же столбики термометров будут понижаться до отметки -15.
В понедельник, пятницу и субботу не исключены слабые магнитные бури, которые достигнут интенсивности в 4 балла.
Напомним, что ранее были названы худшие районы Новосибирска.