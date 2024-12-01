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Posted 1 декабря, 07:07

Published 1 декабря, 07:07

Modified 1 декабря, 07:09

Updated 1 декабря, 07:09

Сильный снегопад в Новосибирске

Новосибирскую область накроет мощный снегопад

1 декабря 2024, 07:07
Фото: 1MI. Сильный снегопад в Новосибирске

Жителей Новосибирска предупредили об обильном снегопаде

Синоптики рассказали об огромном антициклоне, который принесет в регион мощный снегопад.

Погода в Новосибирской области всю неделю будет очень снежной. Синоптики предупреждают, что к региону приближается мощный антициклон. Именно он принесет обильные осадки в виде снега. При этом температура воздуха в среднем будет выше, чем обычно.

С понедельника и до воскресенья на территории Новосибирской области не ожидается сильных морозов. Температура воздуха составит днем -5…-10. Ночью же столбики термометров будут понижаться до отметки -15.

В понедельник, пятницу и субботу не исключены слабые магнитные бури, которые достигнут интенсивности в 4 балла.

Напомним, что ранее были названы худшие районы Новосибирска.

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#Екатерина Нимко#Общество#Транспорт#Погода#Снег#Снегопад
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